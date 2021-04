9 apr 2021 19:49

UN PESCE DI NOME MORETTI - PRESCRITTE LE ACCUSE DI OMICIDIO COLPOSO PER IL DISASTRO DI VIAREGGIO (LA CASSAZIONE HA DISPOSTO UN APPELLO BIS PER IL SOLO REATO DI DISASTRO FERROVIARIO COLPOSO), L'EX BOSS DI FERROVIE MAURO MORETTI RICICCIA COME AD DEL GRUPPO PSC, PRESIEDUTO DA UMBERTO PESCE, CHE IN CORDATA CON TIM HA MESSO A PUNTO IL PIANO DI SALVATAGGIO DI ITALTEL