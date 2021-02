UN PESO E MILLE MISURE – DA QUANDO A HOLLYWOOD È STATA INAUGURATA LA STAGIONE DEL "METOO" È TUTTO UN FIOCCARE DI GENTE CHE VIENE BANDITA DA SERIE TV E FILM: MA LA VERITÀ È CHE AZIENDE, STUDI, ETICHETTE E AGENZIE NON CI STANNO CAPENDO UNA CEPPA SU COME TRATTARE QUESTI CASI E FINISCONO PER RISERVARE TRATTAMENTI DIVERSI ALLE STAR A PRESCINDERE DALLE ACCUSE – SE PER ESEMPIO MARILYN MANSON È STATO IMMEDIATAMENTE SFANCULATO, SHIA LABEOUF NON È STATO…

A più di tre anni dall'inizio dell'era #MeToo a Hollywood, che ha inaugurato una stagione di cesoie verso chi si macchia di tutti i tipi di comportamento scorretto, dall'insensibilità razziale alle accuse di stupro, il numero di casi di cattiva condotta segnalati ha avuto un’impennata. Tuttavia, rimane una frustrante mancanza di coerenza per quanto riguarda la risposta di Hollywood.

Il 2 febbraio, la CAA ha abbandonato Marilyn Manson dopo che l'attrice Evan Rachel Wood ha affermato che il rocker aveva abusato di lei durante la loro relazione. Il giorno dopo la sua etichetta discografica, la Loma Vista Recordings, ha chiuso i rapporti mentre continuano a fioccare accuse su Manson.

Ma la CAA non ha riservato lo stesso trattamento a Shia LaBeouf dopo che la sua ex fidanzata e co-protagonista di Honey Boy, la cantante FKA Twigs, l'11 dicembre ha presentato una causa esplosiva contro l’attore, accusandolo di violenza sessuale ed aggressione. Solo dopo che il caso è stato sollevato martedì scorso, CAA lo ha messo in pausa.

«La sfortunata verità è che non ci sono criteri per il modo in cui le aziende, gli studi, le etichette o le agenzie determinano le conseguenze sui presunti autori di abusi - afferma l'avvocato Bryan Freedman, che rappresenta Twigs - Peggio ancora, spesso tutto sembra dipendere meno dalla veridicità o dalla gravità delle affermazioni, ma piuttosto da altri fattori come la razza, il sesso e, in definitiva, il denaro. Quando ciò accade, tutti perdono».

Nonostante i casi di inerzia, alcune entità di Hollywood stanno assumendo una posizione più proattiva quando si tratta di accuse, anche se gli accusati si dichiarono innocenti. Il 5 febbraio, VH1 ha interrotto la produzione del suo reality show “T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle” alla luce delle affermazioni che il rapper-attore Tip "T.I." Harris e sua moglie, Tameka “Tiny” Harris, trafficavano, drogavano e costringevano le donne a fare sesso. La coppia ha negato le affermazioni.

A ottobre, il regista Alexander Payne è stato fatto fuori dalla miniserie della HBO Landscapers, una mossa che è arrivata sulla scia di Rose McGowan che accusava il regista di stupro. Attualmente la CAA continua a rappresentare Payne.

Negli ultimi anni, l'industria è diventata più disposta a mollare le star quando vengono accusate di aver utilizzato un linguaggio razzista. Eppure gli standard variano. Quando TMZ ha pubblicato un video del cantante Morgan Wallen che usa la parola “negro” verso gli amici, è stato fatto fuori da WME, la sua musica è stata rimossa da iHeartRadio e la sua etichetta, la Big Loud Records, ha detto che avrebbe "sospeso" il suo contratto. Ma quando TMZ ha scodellato un video di Justin Bieber che a 15 anni usava la parola negro durante uno scherzo razzista nel 2014, la pop star è rimasta nella CAA.

In un altro caso, Megyn Kelly è stata mollata dalla CAA e dalla NBC News nel 2018 dopo aver suggerito che la blackface era accettabile ad Halloween quando era bambina, ma la NBC ha assunto Julianne Hough come co-conduttrice di America's Got Talent nel 2019 nonostante sia stata pubblicamente criticata per la blackface nel 2013.

Adesso la bufera sta spazzando via Armie Hammer dopo alcune chat in cui dice di essere un cannibale. Cosa succederà in futuro? Ah saperlo…

