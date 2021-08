PETI PREZIOSI – AVRESTE MAI PENSATO DI GUADAGNARE SCORREGGIANDO? “LUSH BOTANIST” SÌ (E CI FA BEI SOLDONI)! LA PROSPEROSA E SIMPATICA SIGNORA, AUTO-NOMINATASI “REGINA DELLE SCORREGGE”, HA RACCONTATO LA SUA ESPERIENZA AL CANALE BRITANNICO “CHANNEL 4” – IN TOTALE HA RACIMOLATO 25MILA DOLLARI, SEMPLICEMENTE REGISTRANDO VIDEO (E AUDIO) DI LEI CHE “SGANCIA”. POI QUALCUNO LE HA CHIESTO DI CHIUDERE LA “FRAGRANZA” IN UN BARATTOLO, E ANCHE DEGLI SPECIALI LECCA LECCA: “PER UN PETO POSSO CHIEDERE FINO A…”

Da https://oroincensoesushi.it/

lush botanist regina delle scorregge su internet 7

Una donna ha parlato apertamente del suo lavoro (…) che finora le ha fruttato decine di migliaia di dollari. Mentre la maggior parte di noi scoreggia molte volte durante la giornata, di solito proviamo a resistere finché la stanza non smette di puzzare prima di tornare agli affari nostri. Ma Lush Botanist si rese conto che la sua flatulenza poteva generare un guadagno.

La ‘scoreggiona professionista’ ha spiegato in un documentario su Channel 4 di essere stata contattata da qualcuno su Internet che le chiedeva di registrare una delle sue puzzette in un video. Questo video è finito per diventare popolarissimo, e sulla scia di questo successo altre persone si sono fatte avanti, offrendole addirittura del denaro i cambio dei suoi servizi.

lush botanist regina delle scorregge su internet 1

“Faccio questo lavoro da tre anni”, ha detto. “Continuo a ricevere richieste, quindi perché non continuare?”

Una scoreggia non è qualcosa che la maggior parte delle persone può evocare a piacimento – tuttavia, Lush è intollerante al lattosio, il che significa che il suo stomaco ha mini-crolli quando mangia qualsiasi cosa che contenga latticini. Al fine di far produrre al suo stomaco alcune scoregge da vera professionista, la signora Botanist ha detto che le piace mangiare una varietà di formaggi.

lush botanist regina delle scorregge su internet 2

Ha detto che il parmigiano fa puzzare di zolfo le sue scoregge mentre la mozzarella è in grado di produrre ‘scoregge spumeggianti’. L’autodefinita “regina delle scoregge di Internet” ha rivelato che può addebitare fino a $ 175 per un peto, e la maggior quantità di denaro che ha guadagnato in un solo giorno è stata circa $ 4.000.

In tutto, la donna si dice abbia guadagnato in eccesso a $ 25.000 dai suoi video di scoreggia. Tuttavia, non sono solo i video delle scoregge che la fanno guadagnare, Lush ha scoreggiato in barattoli e li ha inviati ai suoi clienti, e ha persino venduto “lecca lecca scoreggia”.

Cos’è un lecca-lecca scoreggia, potresti chiedere? In buona sostanza è un normale lecca lecca il cui gusto è scelto dal cliente. Lush provvederà a scoreggiarci sopra e a spedirlo il piu presto possibile in un involucro ermetico per mantenere intatta la freschezza.

lush botanist regina delle scorregge su internet 5

Non sono sicuro di quanto sia consigliabile dal punto di vista della salute, ma immagino che non spetti a me dire alla gente come vivere.

Lush usa Instagram, Twitter e Reddit per pubblicare i suoi video sulle scoregge durante la settimana nella speranza di attirare più clienti.

Ha detto che la richiesta più strana che abbia mai ricevuto è stata quella di scoreggiare su una statuetta in miniatura di un modellino di treno.

lush botanist regina delle scorregge su internet 9 lush botanist regina delle scorregge su internet 14 lush botanist regina delle scorregge su internet 15 lush botanist regina delle scorregge su internet 16 lush botanist regina delle scorregge su internet 12 lush botanist regina delle scorregge su internet 13 lush botanist regina delle scorregge su internet 11 lush botanist regina delle scorregge su internet 8 lush botanist regina delle scorregge su internet 3 lush botanist regina delle scorregge su internet lush botanist regina delle scorregge su internet 10 lush botanist regina delle scorregge su internet 4 lush botanist regina delle scorregge su internet 6