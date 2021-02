PETIZIONE NON A MISURA D’OMO (E D’UOVO) – PIÙ DI 26MILA PERSONE HANNO FIRMATO UNA CAMPAGNA PER RIMUOVERE LA PUBBLICITÀ DEGLI OVETTI PASQUALI FARCITI DI CREMA DI CADBURY, STORICO MARCHIO BRITANNICO DI DOLCIUMI, CHE MOSTRA DUE OMONI CHE SI BACIANO SCAMBIANDOSI CON LA LINGUA IL CIOCCOLATINO – SECONDO IL PROMOTORE “IL CONTENUTO SESSUALIZZATO” È OFFENSIVO PER I CRISTIANI. OVVIAMENTE MOLTA GENTE SI È INCAZZATA E HA PROPOSTO UNA CONTRO-PETIZIONE

DAGONEWS

bacio gay nello spot degli ovetti cadbury

Da “The Independent”

Nel Regno Unito più di 26.000 persone hanno firmato una petizione di protesta contro la pubblicità degli ovetti di pasqua farciti di crema di Cadbury, che mostra due uomini che si baciano. Il creatore della petizione sostiene che il "contenuto sessualizzato" della pubblicità sia offensivo per i cristiani, e che lo spot sia stato fatto apposta per fare polemica nascondendosi "sotto la copertura dei diritti LGBT".

bacio gay nello spot degli ovetti cadbury

La petizione, ospitata su CitizenGo, chiede che la pubblicità venga rimossa. "Scegliendo di presentare una coppia dello stesso sesso, Cadbury's sta chiaramente sperando di causare polemiche e sfuggire alle critiche, sostenendo che qualsiasi obiezione sia radicata nella 'omofobia', ma anche i membri della comunità LGBT hanno espresso la loro avversione per questa campagna", si legge nella descrizione. "Cadbury's è ben consapevole del significato religioso della Pasqua. Pertanto, stanno cercando di causare offesa gratuita ai membri della comunità cristiana durante la festa più importante del loro calendario".

In molti invece hanno lodato la pubblicità per la sua inclusività e la rappresentazione LGBTQ quando è stata pubbicata il mese scorso.

CADBURY CREAM EGG

Un utente di Twitter ha scritto: "Buon venerdì - ma non per i 20.000 omofobi che hanno firmato una petizione per sbarazzarsi della nuova pubblicità dell'uovo alla crema. Ciò che è ridicolo è il fatto che le persone sono effettivamente offese da due uomini che condividono un fottuto uovo. Datevi una calmata".

Un altro ha twittato: "25.000 persone hanno firmato una petizione per far cancellare la pubblicità dell'uovo di crema di Cadbury. Tutto quello che posso dire è che dopo aver visto una pubblicità che abbraccia l'amore, non ho mai desiderato di più un uovo di crema".

callum sterling and dale k moran protagonisti dello spot gay di cadbury

Una contro-petizione è stata pubblicata su Change.org sollecitando Cadbury a non rimuovere la petizione e, anzi, "amplificarla". Finora ha più di 3.000 firme. Il creatore della petizione Simon Harris ha detto che vuole che Cadbury "vada in grande" e trasmetta la pubblicità su "quegli schermi giganti a Piccadilly Circus" o la metta sul lato di "ogni autobus in Gran Bretagna".

