Se Pavel Durov è il volto di Telegram, il fratello maggiore Nikolaj è la mente. Quarantatré anni, quattro in più di Pavel, è stato lui a creare lo speciale sistema di crittografia che ha fatto dell’app […] la piattaforma privilegiata di dissidenti e criminali. Ma a differenza di Pavel, che nel 2014 ha deciso di trasferirsi all’estero, Nikolaj non ha mai lasciato la sua patria, la Russia, e oggi figura come ricercatore senior presso la filiale di San Pietroburgo dell’Istituto di matematica Steklov dell’Accademia Russa delle Scienze.

Del resto, è sempre stato lui l’enfant prodige della famiglia Durov. È proprio per assecondare il suo genio matematico che […] i Durov si trasferiscono in Italia dall’allora Leningrado, oggi San Pietroburgo. Lo stesso fratello minore racconta che a tre anni Nikolaj sapesse già leggere e a otto anni risolvere equazioni di terzo grado. […] È in Italia che la famiglia acquista il computer dove i due fratelli imparano a programmare una volta tornati in Russia negli anni ’90.

Nikolaj s’iscrive poi a Meccanica-matematica all’Università di San Pietroburgo e vince le Olimpiadi internazionali di matematica per tre anni consecutivi […]. La laurea non gli basta. Consegue due dottorati: uno a San Pietroburgo e uno a Bonn, in Germania.

Il social network VKontakte nasce nel 2006. L’intuizione è di Pavel che […] scrive i primi codici. Quando il social si afferma in tutto lo spazio russofono, Nikolaj si unisce e diventa il responsabile del suo funzionamento fino a quando nel 2014 il fratello è costretto a cederne il controllo al governo.

Poco male. Già da un anno il “genio” ha portato a termine il suo progetto principale: lo speciale sistema di crittografia su cui si reggerà Telegram. La nuova app di messaggistica nasce per comunicare col fratello ed eludere la sorveglianza dei servizi segreti. Ma anche Telegram finisce nel mirino delle autorità russe che prima ne chiedono le chiavi di crittografia e, davanti al rifiuto dei fratelli, tentano invano di bloccarla.

Pavel ha già lasciato il Paese, Nikolaj invece resta. Della sua vita personale non si sa molto se non che sarebbe ossessionato dai “meme” dei gattini e che avrebbe vissuto coi genitori fino al 2015 perché temeva l’indipendenza.

A raccontarlo è stato il suo ex amico d’infanzia e collaboratore Anton Rosenberg. Un’amicizia finita nel 2017 quando Nikolaj si sarebbe innamorato della compagna dell’amico. «Ho scoperto che questo nerd tranquillo […] mi odia segretamente, perché è innamorato della mia ragazza», denunciò allora Rosenberg. A dispetto della sua ritirata vita accademica, secondo il sito statunitense Politico anche Nikolaj sarebbe oggetto di un mandato d’arresto della magistratura francese […]. […]

