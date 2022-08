25 ago 2022 17:15

A PIACENZA DUE MINORENNI SONO STATI RITROVATI AL PARCO DELLA BAIA DEL RE IN GRAVI CONDIZIONI: AVEVANO CONSUMATO ALCOL E DROGA - ERANO PRIVI DI CONOSCENZA QUANDO SONO STATI TROVATI GRAZIE AL FIUTO DI UN CANE-POLIZIOTTO CHE HA FIUTATO LE SOSTANZE STUPEFACENTI CHE I DUE ANCORA NON AVEVANO CONSUMATO – SONO STATI PORTATI AL PRONTO SOCCORSO MA IL PIU’ PICCOLO E’ ANCORA IN GRAVI CONDIZIONI…