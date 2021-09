PIAMOSE ANCHE IL TETTO DEL MONDO DELLA GNOCCA - MISS MONDO ITALIA 2021 È LA ROMANA CLAUDIA MOTTA: A DICEMBRE VOLERÀ A PORTO RICO PER RAPPRESENTARE IL NOSTRO PAESE A MISS WORLD, PUNTA A ESSERE LA PRIMA MISS ITALIANA VITTORIOSA NELLA KERMESSE INTERNAZIONALE DI BELLEZZA (E VISTO CHE QUESTO È IL NOSTRO ANNO…) - HA 21 ANNI, È FIGLIA DI STATALI, FA LA SHOWGIRL IN TV E IL SUO MOTTO PIACE MOLTO ALLA DESTRA...

Da www.lastampa.it

Si chiama Claudia Motta, è romana, bionda, occhi verde-castani, alta 1.75 e ha 21 anni la nuova miss Mondo Italia 2021, che rappresenterà il Bel Paese alle finali di Miss World il 16 dicembre a Porto Rico. Seconda è giunta Lucia La Paglia (Lazio) e terza Martina Ballardini (Veneto).

Claudia è nata a Roma e vive a Velletri con la sua famiglia, papà Stefano e mamma Alessandra dipendenti statali, e la sorella Alice, laureata in giurisprudenza. Lei frequenta il terzo anno di giurisprudenza, all'Università La Sapienza di Roma, in regola con gli esami nonostante i suoi impegni in tv, dove tra l'altro fa la showgirl nel programma Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti.

Parla l'inglese e "mastica" il tedesco, pratica fitness e danza frequentando fin da piccola l'Accademia Nazionale di Roma.

Adesso punta a un grande obiettivo, mai raggiunto prima da una miss italiana nella storia della kermesse internazionale di bellezza: vincere il titolo di Miss Word.

Sui social il suo claim è "Memento Audere Semper". «Credo tanto in me stessa ed ho sempre lottato per raggiungere i miei obiettivi», commenta la nuova reginetta: «Portorico mi aspetta, per regalare all'Italia quel successo mai raggiunto, a coronamento di un anno memorabili per i successi tricolori».

