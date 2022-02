PIANGE IL CARRELLO! - A GENNAIO I PREZZI ALIMENTARI GLOBALI, SPINTI DA OLI VEGETALI E LATTICINI, HANNO REGISTRATO UN AUMENTO RECORD DELL'1,1% - GLI INDICATORI SI STANNO AVVICINANDO AL MASSIMO STORICO DEL 2011 - IL CLIMA SFAVOREVOLE E LE RICADUTE DELLA CRISI ENERGETICA SONO UNA MINACCIA ANCHE SUL FUTURO - JOSEF SCHMIDHUBER DELL'ONU: "NE RISENTIRANNO DI PIU' I SEGMENTI PIU' POVERI DELLA POPOLAZIONE" (TANTO PER CAMBIARE)...

Il mese scorso i prezzi alimentari globali sono balzati verso un record, incrementando ulteriormente l'aumento del costo della vita per i consumatori.

L'indice dei prezzi delle Nazioni Unite è aumentato dell'1,1% a gennaio, spinto verso l'alto da oli vegetali e latticini più costosi. L'indicatore si sta avvicinando al massimo storico del 2011 e il clima sfavorevole per i raccolti e le ricadute di una crisi energetica minacciano di mantenere i prezzi alti in futuro.

L'inflazione è dilagante in tutto il mondo e l'ultimo aumento dell'indice alimentare delle Nazioni Unite potrebbe allungare ulteriormente i bilanci delle famiglie. I prodotti tracciati dall'indicatore vengono utilizzati nella maggior parte dei prodotti dei negozi di alimentari o dati in pasto agli animali da cui vengono prodotti quegli articoli. Questa è una notizia particolarmente negativa per i consumatori più poveri e le nazioni con il reddito disponibile più basso.

Josef Schmidhuber, vicedirettore per i mercati e il commercio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, ha detto al telefono: «I segmenti più poveri della popolazione ne risentiranno di più». «Costi energetici elevati, costi alimentari elevati e necessità elevate: rappresentano gran parte delle loro spese complessive».

Lo zucchero è stato l'unico prodotto che ha registrato un rallentamento durante il mese, mentre i costi per carne, grano, latticini e oli vegetali sono aumentati. I paesi che vanno dalla Turchia al Paraguay stanno affrontando l'inflazione alimentare.

L'aumento dei prezzi dell'energia ha rafforzato l'attrattiva dei biocarburanti a base di colture e ha aumentato il costo dei fertilizzanti e del carburante per gli agricoltori. Ciò potrebbe costringere a tagliare gli input agricoli, in particolare nei paesi in via di sviluppo, che potrebbero aumentare la dipendenza dalle importazioni di colture se i raccolti dovessero vacillare, ha affermato Schmidhuber.

Anche le forniture di colture devono affrontare i rischi del maltempo e delle tensioni geopolitiche. Un periodo di siccità ha colpito i campi di soia sudamericani, mentre i prezzi dell'olio di palma hanno raggiunto un record a causa della carenza di manodopera e delle restrizioni alle esportazioni. La possibilità di un conflitto al confine con l'Ucraina lascia il mercato a guardare se ci saranno impatti sulle spedizioni di grano dal Mar Nero.

Per ora, la produzione sta lottando per tenere il passo con la domanda mentre le economie si stanno riprendendo dalla pandemia, ha affermato il consulente agricolo Agritel in una nota questa settimana.

«L'inflazione galoppante è iniziata su energie e materie prime e ora si sta muovendo verso i prezzi al consumo», ha affermato. «Sta danneggiando i paesi emergenti, che sono in ritardo con le conseguenze più profonde e durature della crisi».