1 mar 2021 18:58

IL PIANO VACCINI DELL’UE E’ UN COLABRODO - LA REPUBBLICA CECA, PRIMA AL MONDO PER NUOVI CONTAGI, SI BUTTA SUL VACCINO RUSSO SPUTNIK V: «POTREMMO UTILIZZARLO ANCHE SENZA L'OK DELL’AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO. NON POSSIAMO ASPETTARE L'EMA, QUANDO MOSCA ANCORA NON HA PRESENTATO LA DOMANDA” - NON SOLO, PRAGA POTREBBE ADOTTARE UN APPROCCIO SIMILE ANCHE CON IL SINOPHARM DI PRODUZIONE CINESE, HA DETTO BABIS, CITANDO L'ESEMPIO DELL'UNGHERIA, DOVE IL PRIMO MINISTRO VIKTOR ORBAN HA GIÀ RICEVUTO LA PRIMA DOSE…