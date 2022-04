IL PIATTO PIANGE, PASQUA E' AMARA - SOLO UN ITALIANO SU 5 PARTIRÀ PER LE VACANZE DI PASQUA E L'89,5% DEI VIAGGIATORI RESTERÀ IN ITALIA - A PESARE SONO SOPRATTUTTO IL CAROVITA E L'IMPATTO DELLA GUERRA, CHE HANNO FERMATO LA RIPARTENZA DEL SETTORE TURISTICO E LE STRUTTURE RICETTIVE DOPO LA PANDEMIA - ANCHE IL PRANZO DI PASQUA SARÀ MOLTO PIÙ COSTOSO DEGLI ANNI PRECEDENTI: +5,88% (QUASI COME IL TASSO D'INFLAZIONE UFFICIALE)

pasqua soldi

Estratto dell'articolo di Andrea Greco per “la Repubblica”

La Pasqua 2022, la prima da tre anni senza zeppe anti-Covid, conserva un sapore di Quaresima. In cui guerre e carovita toglieranno a tanti la possibilità e la voglia di festeggiare. Tutti i sondaggi e le stime sono in frenata rispetto ai dati "storici". […] Dei 14 milioni di italiani visti in viaggio, solo 3,5 puntano all'abbinata.

pasqua soldi

UNO SU CINQUE IN VACANZA

L'indagine più recente l'ha commissionata Federalberghi ad Acs: l'89,5% dei viaggiatori resterà in Italia. Mare (29%), luoghi d'arte (28,7%), e montagna (16,4%) guidano, mentre gli esterofili puntano alle capitali europee (57,8%). Quasi un terzo dei viaggiatori alloggerà da parenti e amici, un 25% in albergo, un 16,6% in seconde case e un 15,5% in bed & breakfast.

La media sarà 4,7 notti, per un giro d'affari da 7 miliardi di euro: un 30% per i pasti, il 22% nel viaggio, un 16,5% per dormire e un 15,7% in shopping. Lo scenario è visto con tenue ottimismo dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca: «Per noi Pasqua è un test importantissimo, siamo nella direzione giusta per far ripartire un comparto strategico per l'economia del Paese. Ma non cantiamo vittoria: il conflitto affligge gli animi di tutti, è come se avessimo una nube all'orizzonte».

pranzo di pasqua

[…] Confcommercio vede più scuro, con 8 milioni di italiani in partenza. Idem Federdistribuzione: da un suo sondaggio Ipsos emerge un 75% di italiani preoccupati per il bilancio famigliare, e un 88% «pronto ad azioni di contenimento delle spese, incluso un taglio dei consumi per il 39%». […]

IL PRANZO COSTA 100 MILIONI IN PIÙ

Anche limitandosi al pranzo di Pasqua si spenderà più dell'anno scorso: circa 100 milioni per un totale di 1,8 miliardi, +5,88%, che è quasi come il tasso d'inflazione ufficiale. La carne di agnello costa il 4,9% più che nel 2021. I 400 milioni di uova per torte pasqualine e non segnano un +4,5%, salumi e insaccati + 2,5%.

pranzo di pasqua

Peggio gli ingredienti di base: la farina costa il 10% in più, il burro il 17,4%, l'olio di semi il 23,3%, la pasta il 13%, la verdura il +17,8%. Chi va al ristorante, è ovvio, non si salva: i circa 6,5 milioni di italiani che, nel mondo pre-Covid, ci investivano 330 milioni a Pasqua, sborseranno il 5-10% in più, ha stimato il Codacons.

[…]

CARO BENZINA

PIÙ TRENO CONTRO IL CARO AUTO

Un "macigno" sulle vacanze pasquali (copyright Codacons), è il prezzo dei carburanti, che malgrado il taglio delle accise governative restano ben cari: oltre un 12% in più la benzina e il 22,7% in più il gasolio rispetto a un anno fa, con aggravi fino a 16 euro per un pieno. Anche per questo il treno è gettonato.

[…] Il treno, fra l'altro, è la scelta più sostenibile: anche in ottica geopolitica, dato che l'Italia ha nella Russia il suo primo fornitore di gas.