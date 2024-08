IL PIATTO PIANGE, I SUPER-RICCHI PAGHINO - DA DESTRA A SINISTRA, I GOVERNI HANNO CAPITO CHE NON CONVIENE FARE SCONTI SULLE TASSE AI MILIARDARI – SE DA ANNI JOE BIDEN FA DELLA TASSAZIONE AI SUPER PAPERONI LA SUA BATTAGLIA, LA GRAN BRETAGNA HA MESSO IN FUGA MIGLIAIA DI RICCONI ABOLENDO LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I NON RESIDENTI. PERSINO MELONI SI È DOVUTA ARRENDERE, PORTANDO LA FLAT TAX DA 100MILA A 200MILA EURO L’ANNO – I GOVERNI DEL G20 SI DICONO PRONTI A MENARE DURO SUI RICCHI CHE PAGANO APPENA LO 0,3% DI TASSE SUI LORO PATRIMONI…

Dagotraduzione di Phillip Inman per www.theguardian.com

tassare i ricchi 2

Le richieste di aumentare le tasse per i super-ricchi stanno guadagnando terreno anche tra i governi conservatori.

A Roma, i ministri di destra di Giorgia Meloni hanno raddoppiato la "flat tax" sui redditi esteri da 100.000 a 200.000 euro, introdotta dal precedente governo per attrarre ricchi investitori. La bassa tassazione italiana sugli stranieri e sui redditi da loro guadagnati all'estero ha avuto effetto dopo che 1.186 ricchi hanno adottato il Paese come residenza fiscale, ma le proteste di quest'anno hanno dimostrato che era in contrasto con l'umore prevalente.

tassare i ricchi 1

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha affermato che l'Italia è ora contraria all'idea che i paesi competano tra loro per offrire "favori fiscali" ai ricchi.

La decisione è stata presa solo poche settimane dopo che 19 ex capi di Stato, tra cui l'ex primo ministro australiano Julia Gillard e Dominique de Villepin, che ha ricoperto lo stesso ruolo durante la presidenza di Jacques Chirac, hanno firmato una lettera congiunta chiedendo tasse più pesanti sulla ricchezza e un incontro dei ministri delle finanze del G20 che ha concordato sulla necessità di fare di più per tassare l'élite globale.

rishi sunak giorgia meloni g7 borgo egnazia.

Un altro stimolo per la svolta è stata l'abolizione parziale da parte di Rishi Sunak delle agevolazioni fiscali per i ricchi residenti stranieri, note come status di non domiciliati. Il trattamento favorevole dell'Italia è diventato un imbarazzo per Meloni, e ancora di più da quando Keir Starmer ha promesso che un governo laburista entrante avrebbe assunto una posizione ancora più dura sui non domiciliati se fosse stato eletto.

tassare i ricchi 3

La retorica di Joe Biden ha anche aiutato la causa di una tassa sulla ricchezza globale. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto dell'attacco ai super-ricchi un tema centrale della sua campagna di rielezione prima di farsi da parte per Kamala Harris come candidata del partito democratico.

«Non credo di aver mai assistito a una trasformazione così grande nel dibattito sulla tassa sulla ricchezza come negli ultimi tre anni» ha affermato Rebecca Gowland, direttrice esecutiva di Patriotic Millionaires UK, un gruppo di pressione che si batte per porre fine alla ricchezza estrema.

JOE BIDEN - TASSARE I RICCHI

«E ciò che è successo al G20 è incredibilmente eccitante. Non c'è una politica concreta, ma c'è accordo da parte di un'ampia gamma di paesi sul fatto che la questione debba essere presa sul serio e questo è un enorme passo avanti» ha aggiunto.

Il G20, formatosi dopo la crisi del 2008 per coordinare gli sforzi di ricostruzione di un'economia globale in difficoltà, annovera membri provenienti da ogni parte del mondo: dall'Arabia Saudita, al Messico, alla Turchia e all'Indonesia, fino agli Stati Uniti, alla Cina, alla Francia e al Regno Unito.

tassare i ricchi 7

L'attuale paese ospitante è il Brasile e il presidente del paese, Luiz Inácio Lula da Silva, ha il merito di aver posto l'imposta sulla ricchezza in cima all'agenda del gruppo.

Da Silva ha invitato l'economista francese Gabriel Zucman a fornire consulenza al G20 su come tassare i super-ricchi in modo che tutti i paesi potessero unirsi.

Il rapporto di Zucman, “Minimum effective taxation standard for ultra-high net worth individuals”, affermava che i miliardari stavano attualmente pagando una media dello 0,3% di tasse sulla loro ricchezza. Zucman ha affermato che la ricchezza media dello 0,0001% degli individui più ricchi è cresciuta in media del 7,1% all'anno tra il 1987 e il 2024, aumentando la quota di ricchezza globale dei miliardari dal 3% al 14%.

tassare i ricchi 6

Descrivendo il suo piano come un'integrazione all'imposta sul reddito, in modo che i miliardari paghino annualmente una quota di tasse pari ad almeno il 2% della loro ricchezza, Zucman ha affermato che la tassazione progressiva è un pilastro della democrazia.

Un'imposta minima pari al 2% della ricchezza dei miliardari globali farebbe aumentare di 200-250 miliardi di dollari (150-200 miliardi di sterline) l'anno le entrate fiscali di circa 3.000 contribuenti in tutto il mondo. Estendere l'imposta ai centimilionari, che hanno 100 milioni di dollari o più di asset, genererebbe altri 100-140 miliardi di dollari, afferma il rapporto di Zucman.

tassare i ricchi 4

La Norvegia applica una tassa sulla ricchezza da molti anni. Essendo una delle nazioni più ricche al mondo in termini di ricchezza a persona, questa tassa è stata spesso oggetto di dibattito. Nel 2023, un anno dopo che il governo di sinistra di Oslo aveva aumentato l'aliquota dallo 0,85% all'1,1%, i giornali locali hanno riportato un esodo di super ricchi, alcuni dei quali in Svizzera.

La Spagna ha reintrodotto un'imposta patrimoniale nello stesso momento in cui la Norvegia ha aumentato la propria, scatenando gli stessi titoli su una carovana di milionari in partenza per paesi più ospitali. L'imposta patrimoniale della Spagna si applica alle fortune superiori a 3 milioni di euro e può raggiungere il 3,5% a seconda della ricchezza degli individui.

tassare i ricchi 5

E persino in svizzera c’è chi è convinto che qualcosa dovrebbe cambiare. Dopo l'afflusso di miliardari norvegesi e un acceso dibattito su chi avrebbe dovuto pagare più tasse per finanziare iniziative rispettose del clima, la sezione giovanile dei socialdemocratici svizzeri (Juso) ha proposto un'imposta di successione del 50% sui patrimoni di valore superiore a 50 milioni di franchi svizzeri (45 milioni di sterline), destinando il denaro alla ristrutturazione ecologica dell'economia.

Juso ha raccolto 130.000 firme a sostegno della sua petizione “Iniziativa per un futuro”, superando la soglia delle 100.000 firme fissata dal parlamento svizzero per un referendum nazionale.

tassare i ricchi 8

In risposta, il governo svizzero ha affermato che avrebbe condotto una campagna contro la tassa quando si terrà un referendum entro i prossimi due anni, ma con lo scioglimento dei ghiacci sulle Alpi svizzere, i politici sono sotto pressione perché dicano da dove prenderanno i soldi per affrontare la crisi climatica, se non dai super ricchi.

Oxfam, che ogni anno produce un rapporto fiscale globale, ha dichiarato di sostenere l'iniziativa del G20, ma di voler andare oltre la semplice lotta contro miliardari come l'ex capo di Microsoft Bill Gates, Bernard Arnault, il capo del marchio di lusso LVMH, Jeff Bezos di Amazon e i miliardari tedeschi dietro le catene di supermercati Lidl e Aldi, le famiglie Schwarz e Albrecht.

Molti governi temono di scacciare gli investitori facoltosi verso giurisdizioni esterne al G20. Singapore e gli Emirati Arabi Uniti hanno centri finanziari e regimi fiscali bassi che hanno incoraggiato molte persone facoltose a trasferirsi negli ultimi anni.

TASSARE I RICCHI

Christian Hallum, consulente senior per la politica fiscale presso Oxfam, ha affermato che il G20 deve resistere alla minaccia di un esodo. «Tutti coloro che rientrano nell'1% più ricco se la passano benissimo da decenni e pagano aliquote fiscali effettive inferiori rispetto alla maggior parte delle famiglie - ha affermato - Siamo tutti incredibilmente eccitati per quanto accaduto all'incontro dei ministri delle finanze del G20 e per l'intenzione di tassare i super ricchi. Il 2% è meglio di niente, ma è al limite inferiore delle nostre ambizioni. C'è bisogno di un enorme sforzo per affrontare la povertà globale e dobbiamo allargare la rete».

TASSARE I RICCHI