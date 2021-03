26 mar 2021 19:50

PICCHIARE DAVANTI AD ALTRI BAMBINI NON È POI COSÌ GRAVE - SCONTO DI PENA PER LA MAESTRA DI 67 ANNI CONDANNATA IN PRIMO GRADO A 1 ANNO E 10 MESI DI CARCERE: IN APPELLO SI È PRESA 1 ANNO E 4 MESI PERCHÉ SECONDO LA CASSAZIONE NON È UN'AGGRAVANTE COMMETTERE MALTRATTAMENTI ALLA PRESENZA DI ALTRI MINORI - UN STORIA DI VIOLENZA, MA ANCHE DI "BURNOUT", LA SINDROME DA ECCESSIVO STRESS...