Alice Scaglioni per "www.corriere.it"

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ ANNUNCIANO LA NASCITA DI VITTORIA

Chiara Ferragni e il marito Fedez sono diventati genitori bis. L’imprenditrice digitale e influencer (seguita da quasi 23 milioni di follower su Instagram) e il rapper hanno annunciato sui social la nascita di Vittoria, la secondogenita della coppia, con due scatti (quasi identici) che ritraggono la neonata tra le braccia della mamma, mentre stringe il dito del papà. Per accompagnare la foto, Fedez e Ferragni hanno scelto di scrivere solo poche parole: «23 Marzo 2021. La nostra Vittoria».

La famiglia di Chiara Ferragni e Fedez si allarga

Chiara e Fedez sono già genitori di Leone. Il piccolo, nato il 19 marzo 2018, ha compiuto da poco tre anni e ora si appresta a diventare il fratellino maggiore di casa Lucia-Ferragni (il vero nome di Fedez è Federico Lucia, ndr). Quando era stata resa nota la seconda gravidanza della coppia, ad annunciarlo su Instagram era stato proprio il piccolo Leone, in un tenero scatto in cui mostrava all’obiettivo della fotocamera l’ecografia della sorellina. Entrambi i figli portano il doppio cognome: l’influencer aveva spiegato in alcune Stories su Instagram di volere che per i figli entrambi i cognomi perché contraria al retaggio patriarcale di imporre unicamente il cognome del padre.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ ANNUNCIANO LA NASCITA DI VITTORIA

Il nome e il mistero (alimentato anche a Sanremo)

Della piccola fino all’ultimo non si è saputo il nome: i genitori ne hanno reso nota solo l’iniziale, «V». La lettera è stata svelata in occasione della partecipazione di Fedez alla 71esima edizione del Festival di Sanremo: il marito, sul palco dell’Ariston, ha sfoggiato una camicia di Versace con le quattro iniziali dei componenti della famiglia Lucia-Ferragni: «F», «L», «C» e appunto «V». Coordinato al papà, anche il piccolo Leone, che ha seguito l’avventura sanremese del papà dal divano di casa, insieme alla mamma Chiara e ai loro famigliari.

chiara ferragni 1

La gravidanza è stata raccontata sui social della coppia e proprio nelle ultime settimane Chiara Ferragni più volte aveva parlato ai fan dicendo di aspettarsi il parto da un momento all’altro. Con Leone, aveva spiegato, il parto era stato indotto alla 37esima settimana, mentre la piccola «V» ha oltrepassato le 39 settimane.

