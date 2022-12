PICCOLI BURINI RIPULITI NASCONO (E CRESCONO) – ALTRO CHE REGALO FATTO CON IL CUORE: SE SEI UNA INFLUENCER, UN EMIRO O UN RICCASTRO IL PENSIERINO DA TROVARE SOTTO L’ALBERO NON TI BASTA – DAL PUPAZZO DI FENDI DEL FIGLIO DI CHIARA NASTI VENDUTO AL MODICO COSTO DI 620 EURO ALLA BABY BUGATTI DA 80MILA EURO – PER NON PARLARE DEL PANETTONE GIOIELLO CON DIAMANTI E FOGLIE D’ORO FINO AL…

Gianmaria Canè per www.corriere.it

Il peluche di Fendi

orsetto fendi chiara nasti

«A Thiago questo pupazzo piace tantissimo». Scrive nella didascalia del suo post la influencer Chiara Nasti. L'oggetto, effettivamente, è di pregio. Un peluche brandizzato Fendi con zainetto allegato che costa 620 euro.

Dentifricio da campioni

Si può surriscaldare la carta di credito anche regalando un dentifricio. Questo Theodent 300 Clinical Strength Whitening Crystal Mint 3.4 è venduto su Amazon a 115 euro.

Bugatti Baby 2

monopoly in oro

Bugatti ha riproposto nel 2021 un modello che fu realizzato dal fondatore Ettore per il figlio. La particolarità del nuovo modello della «piccola» della casa francese, ora proprietà di un consorzio tra Porsche e la croata Rimac, è di essere elettrica e di misure tali da essere usata anche da un adulto. Bugatti ha fatto sapere di avere consegnato i primi esemplari, 500 in tutto, a un cliente di Dubai e a un collezionista privato in Belgio. Il costo: 30 mila euro

dentifricio theodent

Ma c'è anche da 80 mila euro

Non contenti, alla Bugatti quest'anno hanno proposto un'altra automobilina mignon. Si tratta della Carbon Edition Baby Bugatti II: è una copia perfetta della Type 35 realizzata tramite una scansione 3D del modello del 1924, è in fibra di carbonio e il cartellino segna 80 mila euro.

Panettone gioiello

baby bugatti

Ha voluto «investire» nel cenone del 2013, lasciando i commensali senza dubbio a bocca aperta, chi ha speso 80 mila euro di quasi dieci anni fa per questo panettone: creato da un pasticcere di Carmagnola è stato commissionato da un magnate russo che ha voluto fare che il panettone fosse foderato di foglie d’oro alimentare, spesso utilizzate in piatti «deluxe» da chef d’eccezione. Il committente ha poi preteso che alla base del dolce ci fosse una corona di piccoli diamanti, da lui stesso selezionati, andati in dono ai fortunati commensali. Il nome dell’oligarca russo che ha commissionato la preziosa golosità è top secret ma sappiamo che l'opera è stata commissionata a Dario Hartvig, rinomato pasticcere di Carmagnola specializzato in patisserie deluxe.

orsetto louis vuitton

Orso dorato

Il marchio è Louis Vuitton, la creazione aveva intenti pubblicitari ed è finita nel 2000 nel museo coreano di Jeju. Ma c'è stato chi l'ha comprato, il coreano Jessie Kim, che 22 anni fa a Monaco spese 2,1 milioni di euro.

Gioco con i soldi

Chiudiamo con una chicca per gli amanti del cenone con gioco da tavolo annesso. Per esempio il Monopoly. Tra le versioni più lussuose c'è quella che è stata realizzata dal designer Sidney Mobell nel 1988: è in oro 18 carati e diamanti, ed è dedicato alla moglie appena deceduta. il valore è di 2 milioni di dollari di allora, i dadi sono tempestati da 42 diamanti bianchi mentre 165 pietre preziose adornano le caselle del tabellone e le carte «imprevisti» e «probabilità» sono tutte foto incise. Questa versione del gioco è stata usata una sola volta durante una partita tra il designer stesso e l’ex primo Ministro inglese Edward Heath. Poi è stato esposto al Museum of American Finance di New York.

panettone oro e diamanti baby bugatti 2