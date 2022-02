PICCOLI VENDITORI DI PENTOLE CRESCONO – I SOCIAL SONO SATURI DI INFLUENCER CHE TENTANO DI RIFILARE PRODOTTI AI LORO FOLLOWER. MA NON È DETTO CHE I VENDITORI DI FUFFA PIU' FAMOSI SIANO QUELLI CHE RIESCONO A GUIDARE IL MARKETING: A SPINGERE SUGLI ACQUISTI SONO I NANO-INFLUENCER, OVVERO COLORO CHE HANNO MENO DI 10MILA SEGUICI E UNA BASE DI CONSENSO FORTE – E ORA IL SETTORE PUNTA SUGLI NFT…

Maddalena Camera per "il Giornale"

influencer 9

Il mercato dell'influencer marketing, ossia quelle persone, la più nota in Italia è Chiara Ferragni, che riescono grazie alla loro base di follower a «influenzare» i comportamenti dei consumatori si evolve e cresce anche in Italia. Nel 2021 ha raggiunto investimenti per 272 milioni di euro, e, secondo Influencer Db solo su Instagram ci sarebbero 552mila influencer. Di questi l'81% sono micro-influencer, ossia hanno tra i 10 e i 100 mila follower. E si. Anche gli influencer hanno una classifica precisa: i macro hanno oltre 100mila «seguaci» e i mega da un milione in su.

influencer 8

Non è detto però che le campagne di questi ultimi, pur essendo comunque le più costose visto il numero di follower, anche perchè di questa categoria fanno parte anche molte celebrities, siano le più efficaci. Infatti, secondo uno studio condotto da Buzzoole, che ogni mese stila i ranking dei migliori «Creator» sulla base della media di interazioni per post, una categoria emergente sono i nano-influencer che hanno tra i 500 e i 10mila follower. In pratica esperti del loro settore di riferimento che raggiungono tassi di conversione, ossia di acquisto dei prodotti esibiti e provati online, del 30%.

influencer 7

Ma ora c'è una nuova possibilità. Il meraviglioso mondo degli Nft,ossia i non fungible token, la stessa piattaforma (blockchain) delle cryptovalute apre infatti nuovi orizzonti anche per gli influencer e non solo per grandi aziende o celebrities. «Con gli Nft gli influencer - ha spiegato Fabio Betti di 2muchtv, società specializzata nel media advertising- possono vendere contenuti esclusivi o oggetti unici direttamente dai loro profili social, un'ulteriore opportunità di monetizzazione e connessione con la community». Gli esempi non mancano. Ci sono rapper come Tory Lanez che in meno di un minuto ha venduto 1 milione di copie del suo album grazie a un mini regalo in Nft.

influencer 6

Anche altri artisti hanno già usato gli Nft tra cui il più noto è Sferaebbasta. Mentre Adidas ha realizzato, vendendoli, una collezione di Nft wearable. Insomma un mondo in fermento che sfrutta la forza delle cryptovalute che hanno visto le transazioni passare, in breve tempo, da 200 a 20 miliardi di dollari. Secondo Betti gli influencer potrebbero fidelizzare i follower con regali in Nft. Del resto i «gettoni non riproducibili» sono già oggetto da collezione per i giovani della generazione Z, come le vecchie figurine. Anche se gli Nft non stanno nel cassetto ma direttamente nello smartphone.

influencer 4 influencer 1 influencer 10 influencer 11 influencer 12 influencer 13 influencer 2 influencer 3 influencer 5