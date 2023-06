TRA LE PIEGHE DEL CONFLITTO IN UCRAINA, È NATA UNA GUERRA CIVILE IN RUSSIA – LE INCURSIONI DEI “PARTIGIANI” SI MOLTIPLICANO, E IL LORO PORTAVOCE, NOME DI BATTAGLIA “CESARE”, PARLA AL “TIMES”: “I PATRIOTI VERI SI UNIRANNO A NOI E QUANDO IL NOSTRO NUMERO SARÀ AUMENTATO, ARRIVEREMO AL CREMLINO. ABBIAMO MORTAI, VEICOLI BLINDATI E ARMATI, MISSILI STINGER, SISTEMI PORTATILI ANTI-TANK, UN'UNITÀ ASSAI EFFICIENTE DI DRONI DA RICOGNIZIONE”. CHI LI HA RIFORNITI? AGISCONO DA SOLI O SU ORDINE DI KIEV?

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

ARTICOLO DI THE TIMES SUI PARTIGIANI RUSSI

Si moltiplicano le incursioni dei "partigiani russi" che combattono con gli ucraini contro Putin e hanno come obiettivo finale la presa nientemeno che del Cremlino. Al britannico "The Times" parla il loro portavoce, nome di battaglia Cesare, 49enne ex palestrato, personal trainer in città come San Pietroburgo.

Alla testa di un battaglione di diverse centinaia di uomini, con l'ambizione di moltiplicarsi attraverso il reclutamento di quanti vogliono la testa di un leader che ha scatenato una guerra suicida e ingiusta. Certo, ammette Cesare, «noi siamo integrati nei ranghi dell'esercito ucraino», ma il dna è tutt'altro. È russo dop. E risponde a una delle priorità fissate negli ultimi giorni non solo dal comando delle forze armate ucraine in attesa di una controffensiva che stenta a decollare, ma soprattutto della guerra che gli ucraini hanno imparato proprio combattendo al fianco dei russi.

I PARTIGIANI RUSSI CONTRO PUTIN

Una guerra ibrida, partigiana, in cui l'intelligence ha un ruolo fondamentale. Non a caso altri razzi sono piovuti ieri sulla zona di Belgorod, area di frontiera russa da cui partivano gli attacchi verso l'Ucraina e che adesso deve respingere le sortite dei "partigiani russi", così come un drone ha centrato in una città russa meridionale a est di Mariupol, Krasnodar, sul Mar Nero, un'altra raffineria fra le tante nel mirino dei velivoli senza piloti (e senza insegne) che bucano lo spazio aereo russo.

drone colpisce una raffineria a krasnodar in russia

[…] Anche i droni dell'altro ieri che hanno colpito il quartiere dei vip e di Putin a Mosca stanno a significare che gli ucraini un po' vogliono disorientare il nemico, inducendolo a ripianificare la dislocazione delle sue forze di difesa, un po' consegnano allo Zar un messaggio chiaro: Mosca è vulnerabile, e anche tu lo sei.

La punta di diamante […] è rappresentata proprio dai "partigiani" di Cesare, che ammettono di avere mezzi a disposizione. «Abbiamo mortai, veicoli blindati e armati, missili Stinger, sistemi portatili anti-tank, un'unità assai efficiente di droni da ricognizione». Ovvio, Cesare non rivela da dove arrivino gli armamenti.

DRONE ATTACCA IL CREMLINO

[…] Un diversivo che disturba non poco la programmazione difensiva del ministero della Difesa russo. E c'è anche un intento di reclutamento e diffusione della protesta anti-Putin. «Figli e figlie, patrioti veri, si uniranno a noi. Quando il nostro numero sarà aumentato quanto basta, arriveremo al Cremlino».

Perché no. Dalla difesa dell'Ucraina e dalla de-occupazione, all'espugnazione del castello del potere nel cuore di Mosca. «Chi di spada ferisce, di spada perisce», dice Cesare. E, certo, le colonne di blindati, carri e cannoni inquadrati dai binocoli russi il giorno del passaggio attraverso la "dogana" di Belgorod, non aiutano la narrativa dell'infallibilità dello Zar. E della potenza invincibile e inviolabilità di Madre Russia.

attacco a belgorod

[…] «Abbiamo fatto prigionieri di guerra e catturato parecchi veicoli», racconta Cesare al "Times" di Londra. «Le unità dell'intelligence russa se la sono data a gambe, penetrando di più ci siamo trovati di fronte al fuoco dell'artiglieria e dei jet. Non si sono fatti scrupolo di distruggere obiettivi civili pur di colpirci».

DRONE ATTACCA IL CREMLINO

[…] Negano di essere "mercenari" proprio come i professionisti del gruppo Wagner, pronti a combattere dall'Africa alla Siria. «Noi no, noi vogliamo rovesciare il regime di Putin, siamo veri russi». Per il momento, servono anche a saggiare le difese russe e la loro (in)capacità di resistere a un attacco improvviso. Mentre per l'ennesima volta Washington ribadisce di non volere attacchi alla Russia con mezzi forniti dall'America o dalla Nato. […]

corpo dei volontari russi

attacco a belgorod corpo dei volontari russi drone colpisce una raffineria a krasnodar in russia drone colpisce una raffineria a krasnodar in russia 1