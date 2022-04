FIORI DI PESKOV - PER FARE IL PORTAVOCE DI PUTIN BASTA NEGARE SEMPRE LA REALTÀ: E’ QUEL CHE FA DMITRIJ PESKOV - GRAMELLINI: “SECONDO LUI, LA STRAGE DI BUCHA E GLI ORRORI DI MARIUPOL SONO UNA MESSINSCENA. NON È ARRIVATO A RIBADIRE L'ESISTENZA DI COMPARSE PREZZOLATE PER INTERPRETARE I CADAVERI, MA SOLTANTO PERCHÉ LO AVEVA GIÀ INSINUATO QUALCUN ALTRO (E NON SOLO IN RUSSIA, PURTROPPO). NEL CASO SI METTESSE MALE PER IL SUO PADRONE, UN POSTO DA LIBERO PENSATORE IN QUALCHE TALK SHOW ITALIANO NON GLIELO TOGLIE NESSUNO”