Fulvio Fiano per www.corriere.it

pietro genovese

Otto anni di condanna per Pietro Genovese. Il 21enne figlio del regista cinematografico Paolo è stato riconosciuto colpevole di duplice omicidio stradale per l’investimento mortale di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due 16enni travolte un anno fa su corso Francia a Roma. Il pm aveva sollecitato una condanna a 5 anni. La sentenza è stata pronunciata al temine del processo celebrato con rito abbreviato, dunque già scontata di un terzo. «Siamo contenti per la sentenza ma dispiace sinceramente per il ragazzo», il commento a della mamma di Gaia, Gabriella Saracino.

Il procedimento

franco coppi difende pietro genovese 1

La richiesta del pm Roberto Felici è stata ribadita, nell’aula bunker di Rebibbia dopo che il gup Gaspare Sturzo aveva disposto nelle scorse settimane l’audizione di alcuni testimoni dell’incidente e riesaminare le consulenze tecniche già depositate alle luce di nuovi elementi emersi. In particolare la possibilità che almeno una delle due ragazze sia stata colpita da una seconda auto che ne avrebbe spostato il corpo più avanti. Un dato decisivo per capire se le due amiche fossero sulle strisce quando attraversarono.

PIETRO GENOVESE

La vicenda

Alla guida della Renault Koleos il 21enne andava a una velocità doppia rispetto a quella consentita su quel tratto di strada, con un tasso alcolemico di tre volte oltre i limiti e secondo l’accusa stava inviando un messaggio dal suo telefono. Anche su questo aspetto si è incentrato il processo. La difesa degli avvocati Gianluca Tognozzi e Franco Coppi ha puntato invece sulla impossibilità di Genovese di evitare le due ragazze, anche a una velocità inferiore, perché coperto da un’altra auto alla sua destra. Genovese ha fatto dichiarazioni spontanee nel corso del processo per ribadire che ha aspettato il verde per attraversare l’incrocio, che le due ragazze sono spuntate di corsa all’improvviso lontane dalle strisce pedonali e che non ha provato a fuggire. In aula anche i genitori delle due ragazze.

GAIA VON FREYMANN CON IL PADRE CAMILLA ROMAGNOLI 1 gaia von freymann

