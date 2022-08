CON LA PILLOLA BLU TI SI ALZA SEMPRE PIU' SU - MOLTISSIMI GIOVANI RICORRONO AL VIAGRA PER SUPERARE L'ANSIA DA PRESTAZIONE – A SCATENARE L’ANGOSCIA DEL CAZZO MOSCIO SONO LE RAGAZZE. IL RACCONTO DI UN 30ENNE: “LE MIE AMICHE PARLANO IN DETTAGLIO DEGLI UOMINI CON CUI VANNO: OLTRE ALLA PRESTAZIONE VENGONO PRESI IN ANALISI LA CIRCONFERENZA, LA LUNGHEZZA. QUESTO GENERA UN…”

Dagotraduzione da www.independent.co.uk

Dopo la fine di una relazione di cinque anni, James era nervoso all'idea di uscire di nuovo con una ragazza. Aveva 27 anni, era sano e aveva una buona vita sessuale. Ma quando si trattava di andare a letto con nuove persone, provava "ansia da prestazione". «Stavo davvero lottando per avere un’erezione – ha raccontato – Sono arrivato al punto in cui fallivo nel 75% dei casi».

James non ha chiesto consiglio al suo medico di famiglia e, invece, ha iniziato ad automedicarsi con il Viagra. Ha funzionato all'istante.

«Quando lo prendi, puoi davvero concentrarti sul goderti il sesso – dice - invece di pensare, 'Oh mio Dio, il mio cazzo non si alza. No! No! Non fermarti! Continua così!».

Ora a 30 anni James prende regolarmente il Viagra e stima che almeno la metà dei suoi amici maschi lo prenda.

Alcuni, come Josh, 27 anni, ammettono di prenderlo principalmente come "droga ricreativa" per migliorare l'esperienza sessuale: «L'ho provato ed era come se avessi di nuovo 14 anni». La pillola è solitamente presa dagli uomini più anziani, ma un numero crescente di uomini sotto i 50 anni fa ricorso alla pillola blu.

I possibili effetti collaterali includono una riduzione dell'efficacia nel tempo, nonché esiti più gravi. «L'uso a lungo termine del Viagra può potenzialmente aumentare il rischio di dipendenza psicologica ed è stato anche associato a vari problemi che colpiscono l'udito e la vista - afferma la dottoressa Shirin Lakhani - Gli effetti collaterali gravi a breve termine includono ictus e attacchi di cuore in casi molto rari, oltre a diarrea e gastrite»

I dati della società farmaceutica Viatris mostrano che tra maggio 2020 e maggio 2021 Viagra Connect ha venduto più di sette milioni di compresse nel Regno Unito. Secondo Viatris, oltre il 60% degli utenti del Regno Unito ha un'età compresa tra 25 e 54 anni.

Il farmaco è molto più accessibile di un tempo grazie a un allentamento dei controlli sulla vendita. Viagra Connect è un farmaco da banco che può essere ottenuto senza prescrizione medica. È stato rilasciato nel 2018 ed è diventato così popolare che il mese scorso Boots ha annunciato il lancio della propria versione generica, che avrà un prezzo più basso.

Sebbene la disfunzione erettile sia ancora un argomento in qualche modo tabù tra i giovani uomini, sembra essere molto comune. Secondo uno studio del 2018, circa la metà degli uomini britannici sulla trentina segnala difficoltà ad avere o mantenere un'erezione. Come James, tuttavia, i giovani uomini con disfunzione erettile non ne parlano necessariamente con il proprio medico finendo per non avere una diagnosi corretta.

James non ha mai chiesto al suo medico la causa alla base della sua disfunzione erettile, ma sospetta che abbia l’ansia da prestazione.

L'ansia da prestazione è una causa comune ma poco discussa della disfunzione erettile, secondo Peter Saddington, un terapista sessuale che lavora nel dipartimento di andrologia dello Sheffield Royal Hallamshire Hospital: «L'ansia rilascia una sostanza chimica nel cervello che ha un effetto negativo sulle erezioni. Va contro il sentirsi rilassati». Il problema è spesso esacerbato dall'eccitazione di fare sesso con qualcuno per la prima volta: «Il corpo interpreta l'eccitazione come vicino all'ansia perché stai incontrando una nuova persona. A un certo punto però l’ansia può avere un effetto anche sulla pillola».

A dare l’ansia a James è il modo in cui le sue coetanee parlano del sesso e sono ossessionate dai dettagli sul pene del partner: «Parlano di circonferenza, lunghezza, movimento. Tutto è assolutamente analizzato davanti ai loro amici. Quindi, dopo aver assistito a ciò, a un tavolo con persone con cui ho effettivamente dormito, sono consapevole di quanta pressione ci sia nel fare sesso nel miglior dei modi possibile».

Tuttavia, le cause alla base della disfunzione erettile possono essere più complesse. «La disfunzione erettile è spesso liquidata come psicologica o correlata allo stress, temporanea e autolimitante negli uomini più giovani - afferma il dottor Lakhani - Tuttavia, se le ragioni psicologiche possono avere un ruolo, è importante rendersi conto che potrebbero esserci condizioni mediche che causano la disfunzione erettile anche negli uomini più giovani. Anche lo stile di vita, il fumo, il consumo di alcol e l'obesità possono svolgere un ruolo, così come le malattie cardiovascolari o il diabete. L'ansia da prestazione è spesso presente nella disfunzione erettile, ma ciò non significa che sia la causa».

