Ivan Rota per Dagospia

“Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita cogl***a” : ecco la bio aggiornata da Anna Pettinelli su Instagram. Questo dopo che il marito si é messo con la modella curvy Elisa D’Ospina…

Come dice Fabiano Minacci, “Alfonso Signorini nel corso degli anni ha più volte dimostrato di amare il confronto generazionale nei suoi Grande Fratello Vip. Per questo motivo al fianco di nomi giovanissimi come Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi ha arruolato anche vip più maturi. I primi tre che sono trapelati nel corso degli ultimi mesi e che posso confermarvi sono quelli di Gegia, di Wilma Goich e di Charlie Gnocchi”. Noi avevamo anticipato il nome della mitologica Gegia. Siamo tutti con lei.E ora ci aspettiamo Luciana Turina…

Ilary Blasi torna a casa nelle Marche. Qualche giorno di relax lontano dai riflettori e dal caos della città in compagnia della sorella Melory. Come postato nelle storie di Instagram per Ilary una passeggiata alle bancarelle, un saluto a nonna Marcella ma anche foto con qualche abitante della zona che l’ha riconosciuta in strada. Ma fondamentale in questa storia la foto in cui appare senza la fede al dito…

A Madonna piacciono le bambole. Ospite in Sicilia da Luisa Beccaria, stilista di nicchia, ma molto amata dai vip, pare le la cantante abbia espresso la volontà di avere una di quelle bambole che un tempo venivano posizionate in mezzo al letto naturalmente vestita Luisa Beccaria.

Ecco cosa dice il ballerino Luca Tommasini di Madonna:”Negli anni si è innamorata parecchie volte. Non dimenticherò mai quando si è innamorata di Alessandro Gassmann, perché vedemmo insieme il film Hamam, il Bagno Turco. Mi fece diventare amico di Ferzan Ozpetek e poi organizzammo una cena perché voleva conoscere Alessandro. Io le dissi che però lui era sposato e lei mi disse ‘digli che venga da solo’. Alla fine non successe mai”.

Ci mancava il tormentone estivo di “er mutanda” . Eccolo: Antonio Zequila canta Siamo Energia. Ricordiamo che tra le sue ex, c’è stata anche Ivana Trump, appena scomparsa, Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Mila Suarez e Lory Del Santo.Nel suo passato c’è anche una donna che ha saputo tenere a bada i suoi ardori per ben 7 anni, Si chiama Ines Muriel, dentista italo-spagnola con cui è stato fino all’estate 2018.

Diletta Leotta, conduttrice di Dzan, ha festeggiato il compleanno in Sardegna con un party in piscina a cui hanno partecipato le sue amiche più care tra cui Elodie. Presente - e immortalato sui social - anche il modello e imprenditore Giacomo Cavalli che sarebbe il nuovo amore della Leotta dopo la storia (inventata?) di lei con il turco Can Yaman. Alcuni dei presenti hanno notato nuovi ritocchini della Leotta…

Mostra del Cinema di Venezia tra reality e musica leggera. Nella sezione Orizzonti il biopic Vera (sull’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Vera Gemma) con la partecipazione straordinaria di Asia Argento e l’esordio di Elodie nel dramma Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa accanto a Giovanni Anzaldo.

Claudio Cecchetto, produttore discografico, disc jockey, conduttore radiofonico e televisivo intervistato da Arturo Artom.Alla Versiliana per la prima volta Claudio Cecchetto é stato protagonista di un’edizione speciale del CenacoloArtom.

Arturo Artom ogni mese ospita leader provenienti da differenti settori, dall’arte al design, dall’imprenditoria allo spettacolo, personaggi che raccontano la propria vita condividendo il mix di talento e fortuna che li ha portati al successo.

La sera successiva grande festa in onore di Cecchetto con una rivisitazione del mitico Gioca Jouer a casa di Artom e della moglie Alessandra Repini. Ammiratissima Mapi Danna, moglie di Cecchetto e scrittrice.

Allo Yacht Club di Porto Rotondo tutto esaurito per l’ anteprima per la Sardegna del film La Musa Inquieta dedicato a Marta Marzotto .

Presenti il regista del film Massimiliano Finazzer Flory,la figlia di Marta, Diamante , produttrice del film con i figli Matteo Oriente e Jacopo , il conte Luigino Doná delle Rose, la famiglia Doris con Sara e Livia. Finazzer ha continuato il tour in Sardegna recitando poesie dedicate alle onde e alle stelle da Dante a Borges poi a Punta Aldia all hotel Due Lune di fronte a Beppe e Barbara Tumagalli in un teatro gremito.

Quando il glamour si fa charity. Signore abbigliate da can can e imprenditori in doppiopetto.

La festa in stile Moulin Rouge che si è tenuta al Madrid a Forte dei Marmi ha davvero divertito e stupito. A organizzarla l’avvocato milanese Antonio Tomassini e sua moglie Ilaria Capponi, imprenditrice co-founder dell'agenzia di comunicazione Axelcomm. Centinaia gli invitati per una serata finalizzata a raccogliere fondi a favore della Fondazione Andrea Bocelli, rappresentata per l’occasione dal suo presidente Stefano Aversa.

