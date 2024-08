PILLOLE DI GOSSIP! MIRIANA TREVISAN HA FATTO VOTO DI CASTITÀ: “STO FREQUENTANDO UN GRUPPO DI PREGHIERA. ESSERE TOCCATA IN UN MODO FINE A SE STESSO NON MI PIACE, NON MI VA E DOPO STO MALE PER UN PAIO DI GIORNI” - FIORI D’ARANCIO PER LADY GAGA: ORMAI PRESENTA IL COMPAGNO COME IL FIDANZATO – SIMONA TAGLI TORNA A TRITURARE GLI ZEBEDEI CON LA “STORIA” DEL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO: “CREDO CHE IL NOSTRO SIA STATO UN INCONTRO KARMICO” – ARIA DI CRISI PER GLI EX GIEFFINI PERLA VATIERO E MIRKO BRUNETTI. E LEI SCAPPA DA GIACOMO URTIS…

Ivan Rota per Dagospia

michael polansky lady gaga

Lady Gaga ha presentato Michael Polansky al primo ministro francese Gabriel Attal, riferendosi a lui come “il mio fidanzato”. Sono bastate queste parole a scatenare il panico su TikTok: il matrimonio è imminente?

Sophie Codegoni sarebbe incazzata nera dopo aver visto le foto del suo Alessandro Basciano, con il quale aveva tentato un riavvicinamento, baciare Elisabetta Gregoraci. Lui le ha giurato che è solo un’amicizia, ma lei non gli ha creduto.

Monaco karma. D’estate spunta puntualmente il nome del Principe Alberto di Monaco. Dopo Patrizia Pellegrino che ha chiosato per anni: «Mi diceva sempre: “mi ricordi mamma Grace” (Kelly)», ecco Simona Tagli tornata in pista dopo il “Grande Fratello”. Ha confessato a Elvira Serra: «Credo che il nostro sia stato un incontro karmico perché è come ci fossimo sempre conosciuti».

simona tagli alberto di monaco

Il nuotatore Thomas Ceccon, medaglia d’oro alle Olimpiadi, fino allo scorso anno era fidanzato con Giorgia Biondani, anche lei nuotatrice professionista specializzata nei 50 stile libero. Ora è finita perché lui non ha “tempo”. Ceccon ha conquistato i cuori e gli account Tik Tok di tutti grazie agli addominali da urlo che ha mostrato durante la premiazione. Ha stretto ora amicizia con il collega Jules Bouyer ormai famoso per l’abbondante pacco.

miriana trevisan 2

E sempre Ceccon, ai microfoni di “Rai News”, candidamente ha criticato i francesi: «Al villaggio olimpico molti si spostano perché si mangia male, fa caldo e non c’è l’aria condizionata. Sotto quest’aspetto un po’ così e così. Molti atleti si spostano e se ne vanno. Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi, tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni. Una cosa che probabilmente molti non sanno ed è giusto raccontarla».

Margherita Granbassi in difesa di Rossella Fiamingo per il titolo di “La Repubblica”: «Volevo solo fare un piccolo accenno a un titolo di un giornale che mi è capitato sott’occhio poco dopo la vittoria. Un famoso giornale nell’edizione online le descrive come l’amica di Diletta Leotta, la psicologa, la francese, la veterana. E no: loro si chiamano Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi». E Diletta Leotta ha postato: «Orgogliosa e onora di essere amica tua campionessa!».

miriana trevisan 1

Da qualche giorno si parla di crisi o rottura tra i gieffini Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La vincitrice del reality è apparsa in una storia Instagram di Giacomo “Genny” Urtis in cui il chirurgo dice sibillino: «Noi siamo già pronte per andare al mare. Se c’è qualcuno con la barca ci porti».

“Emily in Paris” è una serie di culto. La quarta e ultima stagione, che sarà divisa in due parti, uscirà il 15 agosto e il 12 settembre e vedrà nel cast anche Raoul Bova. Bel colpo per l’ex ragazzo di “Mutande Pazze”. Per lui è destino: nella serie è a letto in mutande con Philippine Leroy-Beaulieu.

L'ex vincitrice di "Amici" Virginia Tomarchio è convolata a nozze con il ballerino del talent Amilcar Moret Gonzalez, 18 anni più anziano di lei. La cerimonia, molto elegante, è stata organizzata in località Trecastagni, in provincia di Catania, dove la ballerina è nata.

giacomo urtis e perla vatiero

Heather Parisi diventerà nonna tra pochi mesi. Sua figlia Jacqueline, nata nel 2000 dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo, aspetta un figlio da Ultimo. Secondo alcune indiscrezioni riportate sui social da Alessandro Rosica, il primo a diffondere la notizia della gravidanza di Jacqueline, l'ex ballerina non avrebbe ancora mai telefonato alla figlia per congratularsi. Ha però vicino la mamma di Ultimo, Anna Severino, che ha uno splendido rapporto con la nuora.

A “Storie di Donne al Bivio”, Monica Setta ha chiesto a Miriana Trevisan: «Ho letto che da due anni hai fatto un voto di castità perché stai aspettando un grande sentimento, altrimenti chiudi con gli uomini. È la verità?». Lei ha risposto: «Quello che dici è vero, ma il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato. Sto frequentando un gruppo di preghiera…Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare. Quindi essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male per un paio di giorni. In realtà i tentativi ci sono anche stati. Anche un bacio mi brucia…»

cenacolo artom la versiliana

Per festeggiare ieri la giornata dell’orgasmo, “Vanity Fair” ha raccolto i posti più strani dove le star hanno raggiunto l’apice dell’eccitazione. Zoe Saldana tra i vagoni della metropolitana. JLo sul balcone. Il bagno chimico del Coachella per Gerard Butler. Margot Robbie sulla moto d'acqua. Gabriel Garko in pieno giorno sulla neve a Cervinia. Scarlett Johansson in un ascensore dello Chateau Marmont.

Sotto i pini marittimi del Parco della Versiliana, nello spazio intitolato a Romano Battaglia, Arturo Artom ha condotto l'appuntamento Maestro d'Arte e Mestiere, ovvero scoprire I nostri beni culturali viventi, con la stilita e neo Cavaliere del Lavoro Chiara Boni, lo sculture Fabio Viale, Massimo Gelati, Presidente Acqua Fonteviva e Giacomo Bullo, Direttore Comunicazione di Alma, la scuola internazionale di cucina.

fabio viale, luca beatrice, arturo artom, marco nereo rotelli

L'unione di manualità e genialità è stato il filo conduttore dell'evento, continuato poi con il 394esimo Cenacolo Artom con tanti esponenti dell'arte e della cultura come Luca Beatrice, Marco Nereo Rotelli, Tiziano Lera, i galleristi Augusto Palermo e Beatrice Bortoluzzi, l'editrice di The Art Book Lara Puglisi, gli imprenditori Maurizio Carrara, Michael Rothling, David Goldstaub e Matteo Stefanini che porterà TedX a Forte dei Marmi a fine agosto. Moreschina Fabbricotti.

diletta leotta rossella fiamingo

Carla Beccari e Maria Teresa Branca animavano la conversazione con Alessandra Repini Artom. Gran finale con 'Maria' di Bernstein, cantata dal tenore Alberto Goldstaub ed applausi alla coppia Chiara Boni e Fabrizio Rindi, gli unici in Italia ad essere entrambi Cavalieri del Lavoro.

perla vatiero 1 miriana trevisan massimo helati, marco nereo rotelli, beatrice bortoluzzi, alessandra repini, arturo artom raul bova massimo helati, marco nereo rotelli, beatrice bortoluzzi, alessandra repini, arturo artom scarlett johansson wanda nara rossella fiamingo e gregorio paltrinieri gabriel garko