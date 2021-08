Ivan Rota per Dagospia

orietta berti e al bano

Orietta Berti sostituirà Al Bano a The Voice Senior? In molti dicono che tra i due cantanti ci sarebbe attrito, ma la Berti ci ha tenuto a precisare di non avere ancora firmato nessun contratto

Belen Rodriguez risponde a tono agli haters che l’hanno criticata per una foto dove appare struccata e con alcune rughe: “ È gente frustata, come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi. Invecchiare felice è la cosa più nobile di questo mondo! Il problema è la gente che diventa grande con quella testa! Mamma, quello sì che mi spaventa.“

belen 4

La marchesa in love: è stata notata in compagnia del suo ex Oliviero Rainaldi alla Versiliana, al Maitó è in altri locali di Forte dei Marmi. La marchesa Daniela del Secco d’Aragona è quindi di nuovo innamorata?

L’ex tronista e dj Andrea Damante ha lanciato una frecciatina alla sua ex Giulia De Lellis: un pesante "like" che Andrea ha lasciato ad un commento di una follower. La sua fan si è complimentata con lui per la sua nuova fidanzata Elisa ed ha scritto:«Questa ragazza (Elisa Visari, ndr) è stupenda, lo è sempre stata stupenda e sempre lo sarà. Non ci sono paragoni con le tue ex tutte plastica». Andrea Damante le ha messo un like, chissà come avrà reagito la De Lellis...

elisa visari

Jessica Antonini( Uomini e Donne) dice di essere nella lista dei creditori che Fabrizio Corona deve ancora pagare. La modella fece una campagna per la linea di abbigliamento di Corona. Per quel lavoro non sarebbe stata pagata. Tempo fa, Jessica aveva speso parole di conforto per Corona definendo ingiusto l’accanimento giudiziario nei suoi confronti. La tatuatrice romana ha dimenticato il suo ex David Lorusso; Jessica Ieri è stata beccata con un cantante che risponde al nome di Johanangel.

Sembrava che Maria De Filippi avesse litigato con uno degli autori del suo format: Amici. Parliamo di Luca Zanforlin, che da anni collabora al fianco della De Filippi. Stando alle recenti voci, la lite tra i due sarebbe stata tanto accesa da spingere il redattore a lasciare il format. Notizia smentita dall’autore stesso: ha detto che la fake news è stata messa in giro da un giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da quattro soldi.

jessica antonini 1

Arisa è stata sommersa dalle critiche per il suo drastico taglio di capelli. La cantante ha subito risposto: “Ciao! A tutti coloro che mi scrivono in direct: “No, perché l’hai fatto?”, non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli. State tranquilli, non è successo niente. Fino a ieri ero una femmina e ogni sono un maschiaccio.”

Internauti impazziti per le nuove scarpe di Chiara Ferragni: in un post ha sfoggiato delle décolleté glitterate. Tutti a chiedersi il prezzo.. Sul sito del brand che le produce, si evince che le scarpe sono parecchio care: hanno un valore quasi di 1000 euro. Per l’esattezza 979 euro...

elisa visari 1

Gigi D’Alessio papà per la quinta volta grazie alla sua nuova compagna Denise Esposito, decisamente più giovane di lui. A commentare la notizia ci ha pensato il primogenito Claudio che si è detto felicissimo dell’arrivo di un nuovo fratellino.

belen 1

É uscito il video di Magari Vivi, il nuovo singolo della trasgressiva Romina Falconi, scritto con Roberto Casalino, cantautore e autore tra i più amati in Italia.Si é esibita al Freak&Chic Festival al Pontelungo Summer di Bologna. Per questa data unica estiva si é presentata con la sua super band dei Disumani con la quale ha da poco registrato anche l’ep live "Perdonami Padre perché ho cantato". Suo caro amico e collega é Immanuel Casto, profeta del porn groove.

