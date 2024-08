PILLOLE DI GOSSIP! – CHIARA FERRAGNI SVACANZA A MYKONOS CON ANGELO TROPEA, UNO DEI POCHI AMICI RIMASTI AL SUO FIANCO (LO CHIAMA "MARITO"), E SE NE FOTTE DELL’ENNESIMO RICOVERO DI FEDEZ: IL RAPPER, DOPO IL RICOVERO IN PUGLIA È VOLATO AL "BILLIONAIRE" DI PORTO CERVO ED È STATO AVVISTATO CON LA STAR DI ONLYFANS, GIULIA OTTOLINI - LE GOCCE SULLO SPECCHIO DI BELEN MANDANO IN TILT I PIPPAROLI - CRISTIANO MALGIOGLIO E IL DUETTO CON CARLA BRUNI - MARTINA COLOMBARI E IL POST DOPO IL CAOS SCATENATO DAL FIGLIO

Ivan Rota per Dagospia

ilary blasi bastian muller

Chiara Ferragni a Mykonos con il “marito” Angelo Tropea, uno dei pochi fedelissimi partner professionali di Chiara Ferragni, vicino a lei si dai tempi del blog “The Blonde Salad”. Sull’isola di recente anche Ilary Blasi (che ha fatto in bagno nuda in una piscina ricolma di petali rossi) con il suo Bastian Muller e un pancino per molti sospetto. Forse aveva solo mangiato troppo.

chiara ferragni

In molti hanno criticato Chiara Ferragni perché non ha commentato il ricovero in ospedale dell’ex marito Fedez, può stare tranquilla: a molti serve una settimana per riprendersi da un raffreddore. Il rapper, dopo un giorno dalle dimissioni, già a Porto Cervo con Giulia Ottolini, star di Onlyfans.

Fabrizio Corona ha detto che per una foto di Chiara Ferragni mentre bacia il nuovo fidanzato, si è disposti a pagare seimila euro. Bella cifra per questo periodo: sono finiti i tempi d’oro…

Rimaniamo a Porto Cervo: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, che presto diventeranno genitori, hanno realizzato il calco del pancione per ricordare il momento della dolce attesa.

Francesco Oppini, che già ha partecipato al “Grande Fratello Vip” nel 2020, ha rifiutato di partecipare alla prossima edizione per continuare a fare l’opinionista sportivo presso il gruppo televisivo Netweek nel programma Diretta Studio. Pare non ci sarà nemmeno il padre Franco Oppini.

fedez

“Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer?” è il titolo di un vecchio film con Edwige Fenech. Parafrasandolo potremmo dire: “Perché quelle strane gocce sullo specchio di Belen?” Se lo stanno chiedendo molti internauti. Che cosa sono?

“Essendo un outsider totale, avevo un solo obiettivo: interagire con il pubblico. Ci sono quasi riuscito”. Lo ha detto Anthony Ammirati, eliminato dalle Olimpiadi di Parigi per aver fatto cadere l’asticella dal salto in alto col suo pene. E ha interagito molto bene: in 24 ore su Instagram il suo profilo è esploso passando Dai 24.000 ai 111.000 attuali.

belen rodriguez

In calo di popolarità (e di visibilità), il duca e la duchessa di Sussex sono stati ospiti del programma CBS Sunday Morning e, come sempre, hanno lavato i panni sporchi in pubblico. Lei ha di nuovo parlato dei suoi tentativi di suicidio: «Se il fatto che io ne parli e dica che l’ho superato salverà qualcuno o lo incoraggerà a controllare come sta, allora ne vale la pena».

Cristiano Malgioglio al Festival di Sanremo? «Amadeus me l’ha proposto due volte. Mi piacerebbe che Carlo Conti prendesse una mia canzone, ma non per presentarmi sul palco. Largo ai giovani». E a “La Repubblica” ha confermato, come da noi anticipato, che dovrebbe duettare con Carla Bruni. La canzone? Questo ve lo anticipiamo noi: The Windmills of Your Mind, meraviglioso pezzo di Dusty Springfield.

angelo tropea chiara ferragni

Sarah Toscano e Joseph Carta (vero nome di Holden), figlio di primo letto di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, si starebbero frequentando di nascosto.

Da quando Damiano David si è trasferito in California per amore, ovvero la nuova fidanzata Dove Cameron, le voci di scioglimento dei Maneskin si sono fatte più insistenti. Il cantante si è visto su diversi red carpet e in alcune foto che lo mostrano in uno studio di registrazione a Los Angeles insieme ad autori come Jason Evigan, Ryan Daly, Conor McDonough, che hanno collaborato con artisti del calibro di John Legend, Madonna e Maroon 5. Da qui le voci di un suo imminente progetto solista.

Bellissimo il concerto virtuale che Pesaro dedica al grande Ryuichi Sakamoto. Peccato per il titolo (visto che siamo in Italia): Kagami.

alessia elefante gigio donnarumma

Il vero motivo per cui Ben Affleck e JLo divorzieranno? Secondo alcune persone vicine alla coppia “lei è ossessionata dalla fama, lui non lo sopporta”. L’attore non ha sopportato nemmeno il compleanno della moglie che ha voluto organizzare una festa dedicata alla serie Netflix, “Bridgerton”: seduta su un trono con un abito decorato da mezzo milione di cristalli, poi in carrozza, quindi una serie di comparse in abiti d’epoca. Decisamente kitsch.

Periodo duro per Martina Colombari e Billy Costacurta, dopo il caso fatto scoppiare dal figlio Achille attraverso storie e commenti social. Dopo un po’ di tempo lei è tornata su Instagram scrivendo: «La pazienza non è l’abilità di aspettare. Ma è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità». Non parla direttamente del figlio, ma intende mettere a tacere i troppi commenti sulla sua famiglia.

damiano david

I gieffini Perla e Mirko si sono lasciati. Sarebbe colpa della famiglia di lei che non apprezza alcuni atteggiamenti di Mirko (anche se lui ha detto di avere buoni rapporti con i “suoceri”).

La rottura fra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha scatenato un delirio sui social. In un video, una fan non si fa vedere perché ha “il volto straziato dalle lacrime”. Altre sarebbero “finite in ospedale per la disperazione”. Quando la tv fa male…

jennifer lopez

damiano david 1 sarah toscano e joseph carta ryuichi sakamoto