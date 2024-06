PILLOLE DAL SUDAFRICA POST-APARTHEID/2 - IL DEPUTATO SUDAFRICANO RENALDO GOUWS È STATO SOSPESO DAL SUO PARTITO, "DEMOCRATIC ALLIANCE", DOPO CHE SUI SOCIAL È RIAFFIORATO UN VECCHIO VIDEO NEL QUALE DICEVA "UCCIDETE I NEGRI" - IL FILMATO È STATO DIFFUSO PROPRIO MENTRE IL "DA" STAVA STRINGENDO ACCORDI CON IL FU MOVIMENTO DI NELSON MANDELA, "AFRICAN NATIONAL CONGRESS", E ALTRI GRUPPI PER FORMARE IL GOVERNO… - VIDEO

Uncensored video of Renaldo Gouws saying "K*ll the fucking kaffirs k*ll the fucking n*ggers" pic.twitter.com/J4ZGPoDGl5 — The Instigator (@Am_Blujay) June 19, 2024

RENALDO GOUWS

(ANSA-AFP) - Un partito della nuova coalizione di governo sudafricano, l'Alleanza democratica (Da) ha sospeso uno dei suoi parlamentari, dopo la diffusione sui social di un vecchio video in cui usava un linguaggio violento e razzista. Renaldo Gouws, che ha prestato giuramento in parlamento la settimana scorsa dopo le elezioni generali del 29 maggio, dovrà affrontare accuse disciplinari davanti alla commissione legale del partito.

RENALDO GOUWS

"Il procuratore distrettuale ha stabilito che il video, in cui Renaldo Gouws usa un linguaggio esecrabile, è in realtà autentico e non un falso come inizialmente sospettato", ha affermato il partito. "L'esecutivo federale del procuratore distrettuale ha quindi sospeso il signor Gouws con effetto immediato". La questione arriva in un momento politico delicato. La settimana scorsa, il Da ha stretto un accordo di coalizione con l'African National Congress (Anc) e diversi altri gruppi minori e le trattative per formare il governo sono in corso. (ANSA-AFP).

