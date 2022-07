UNA PINTA PER SALVARE IL PIANETA - A SINGAPORE STA SPOPOLANDO UNA NUOVA BIRRA REALIZZATA CON LE ACQUE REFLUE DISINFETTATE E PURIFICATE DAGLI ELEMENTI CONTAMINANTI - LA TECNICA SI CHIAMA "NEWATER" E "SI ADATTA PERFETTAMENTE ALLA PRODUZIONE DI BIRRA PERCHE' HA UN SAPORE NEUTRO" - IN ALCUNI PAESI DOVE LE RISORSE IDRICHE SONO LIMITATE, COME ISRAELE, QUESTO TIPO DI "BONIFICA" E' GIA' STATA INTEGRATA NELLE FORNITURE DI ACQUA POTABILE...

Dagotraduzione da Bloomberg

"NEWBrew" non è una birra normale. La nuova birra bionda di Singapore è prodotta con liquami riciclati.

La bevanda alcolica è una collaborazione tra l'agenzia nazionale per l'acqua del paese, PUB e il birrificio artigianale locale Brewerkz. Presentata per la prima volta in una conferenza sull'acqua nel 2018, NEWBrew è stata messa in vendita nei supermercati e nei punti vendita Brewerkz ad aprile.

«Seriamente non posso dire se sia fatta di acqua del gabinetto», ha detto Chew Wei Lian, 58 anni, che aveva acquistato la birra da un supermercato per provarla dopo averne sentito parlare. «Non mi dispiace averla in frigo. Voglio dire, ha il sapore della birra e mi piace la birra».

NEWBrew utilizza NEWater, il marchio di Singapore di acqua potabile riciclata dalle acque reflue, che scorre dagli impianti di trattamento dal 2003 per migliorare la sicurezza idrica dell'isola. PUB afferma che la nuova birra fa parte di uno sforzo per educare i singaporiani sull'importanza dell'uso e del riciclaggio sostenibili dell'acqua.

L'idea di trasformare le acque reflue in acqua potabile, una volta ampiamente contrastata, ha guadagnato consensi nell'ultimo decennio poiché la fornitura mondiale di acqua dolce è sempre più sotto stress. Il World Wildlife Fund stima che 2,7 miliardi di persone trovino poca acqua per almeno un mese all'anno.

Economie avanzate come Israele e Singapore che dispongono di risorse limitate di acqua dolce hanno già incorporato la tecnologia nelle loro forniture. Città come Los Angeles e Londra stanno esaminando i piani per seguire l'esempio.

NEWater di Singapore è prodotto disinfettando le acque reflue con luce ultravioletta e facendo passare il liquido attraverso membrane avanzate per rimuovere le particelle contaminanti. La chiave per espandere la tecnologia è persuadere il pubblico che, una volta che l'acqua è stata trattata, è solo acqua.

«NEWater si adatta perfettamente alla produzione di birra perché ha un sapore neutro», ha affermato Mitch Gribov, capo birraio di Brewerkz. «Il profilo minerale dell'acqua gioca un ruolo chiave nelle reazioni chimiche durante la produzione della birra».

Anche altre birrerie hanno prodotto birra con liquami riciclati. La Nya Carnegie Brewery, con sede a Stoccolma, ha collaborato con il gigante della birra Carlsberg e l'IVL Swedish Environmental Research Institute per lanciare una pilsner prodotta con liquami purificati, mentre Village Brewery in Canada ha collaborato con i ricercatori dell'Università di Calgary e la società statunitense di tecnologia idrica Xylem per lanciare la propria versione.

Non tutti sono convinti. «Ci sono molti tipi di birre in giro», ha detto lo studente di Singapore Low Yu Chen, 22 anni. «Se volessi una birra, sceglierei qualcosa a base di acqua normale». Ma altri che hanno assaggiato NEWBrew, affermano di aver scoperto che si tratta di una birra fresca e dal gusto leggero, perfetta per il clima tropicale di Singapore.

«Se non dici alla gente che è fatta con le acque reflue, probabilmente non lo sapranno mai», ha detto Grace Chen, 52 anni, dopo aver assaggiato la birra.

Tuttavia, se sei a Singapore e vuoi assaggiarlo tu stesso, potrebbe essere necessario essere veloci. Il primo lotto di NEWBrew alla spina è già esaurito nei ristoranti Brewerkz e la società prevede che le scorte nei supermercati si esauriranno entro la fine di luglio. Il produttore di birra ha affermato che valuterà la risposta del mercato prima di decidere se produrre un altro lotto.

