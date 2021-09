11 set 2021 19:11

PIOGGIA DI FUOCO A NAPOLI: UCCISO CON 20 COLPI DI PISTOLA A BRUCIAPELO SALVATORE ASTUTO, 57 ANNI, PRECEDENTI PER ASSOCIAZIONE CAMORRISTICA, INDICATO IN PASSATO COME VICINO AL CLAN MAZZARELLA E POI PASSATO CON IL GRUPPO RINALDI. L’UOMO STAVA GIOCANDO A CARTE IN UN CIRCOLETTO ABUSIVO DI VICO FICO AL MERCATO…