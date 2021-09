24 set 2021 14:31

DAL PIOMBO ALLA DROGA - A ROMA, IN ZONA SAN LORENZO, ARRESTATO PER SPACCIO L’EX TERRORISTA ROBERTO VITELLI, OGGI 66ENNE. MILITÒ IN PRIMA LINEA. AMMISE DI AVERE PRESO PARTE (CON PIÙ COMPLICI) ALLA RAPINA ALLA BANCA DEL CIMINO DI VITERBO E DI PROVARE “PENA” PER I DUE CARABINIERI LASCIATI MORIRE SULL'ASFALTO DELLA VIA CASSIA - FERMATO ANCHE IL FIGLIO IN CASA: NASCONDEVA LA COCA E UN LIBRO CONTABILE CON LE CIFRE E I NOMI DEI CLIENTI