PIOVE SUL BAGNATO - L'ALLARME DELL'UNESCO PER INSERIRE VENEZIA NELLA LISTA DEI "PATRIMONI DELL'UMANITÀ A RISCHIO" NON RIGUARDA SOLAMENTE I PERICOLI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO PER LA CITTÀ - NEL MIRINO DEL "WORLD HERITAGE CENTRE" C'È ANCHE LA SCARSA EFFICACIA DEL COORDINAMENTO TRA AUTORITÀ LOCALI E NAZIONALI PER FAR FRONTE AI PROBLEMI CHE MINACCIANO LA "SERENISSIMA", COME QUELLO DEL TURISMO SELVAGGIO, CHE STA DIVENTANDO INSOSTENIBILE, E LA COSTRUZIONE DI "EDIFICI ALTI, DAL NOTEVOLE IMPATTO VISUALE NEGATIVO" NEL CENTRO STORICO…