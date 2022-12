PIOVE SU ISCHIA, C’È IL RISCHIO DI NUOVE FRANE – È INIZIATA L’EVACUAZIONE DI 1.100 PERSONE DALLA ZONA ROSSA DI CASAMICCIOLA. LA PROTEZIONE CIVILE HA EMANATO UN’ALLERTA GIALLA SULL'ISOLA A PARTIRE DALLE 16 DI OGGI PER UNA NUOVA ONDATA DI MALTEMPO – IL COMMISSARIO LEGNINI: “I CITTADINI VERRANNO ACCOMPAGNATI IN HOTEL E NEL PALAZZETTO DELLO SPORT, MA NON CI SARÀ NESSUN ALLONTANAMENTO COATTIVO”

1 – ISCHIA: CON RITORNO PIOGGIA SI PARTE CON EVACUAZIONE ZONA ROSSA (askanews) - Più di mille persone evacuate ad Ischia a partire dalle 16 di oggi a causa dell'allerta meteo di colore giallo emanata dalla protezione civile regionale. A renderlo noto è Giovanni Legnini, commissario straordinario per la Protezione Civile a Ischia, durante una conferenza stampa. Il commissario, però, ricorda che non ci sarà "un allontanamento coattivo delle persone", ed inoltre i cittadini andranno sì in albergo ma "una volta cessato l'allarme, torneranno nelle loro case".

A garantire l'accoglienza dei cittadini durante l'evacuazione, che durerà probabilmente fino a domenica, sarà lo Stato. Il commissario, oltre a ricordare che l'evacuazione è realizzata in base al principio "di precauzione finalizzato ad evitare rischi", specifica che l'obiettivo è quello di procedere con la continuazione delle attività scolastiche in presenza da lunedì.

2 – ISCHIA, INIZIA IN ANTICIPO L’EVACUAZIONE DI 1.100 PERSONE DA CASAMICCIOLA

Scatta in anticipo l’’evacuazione di circa 1.100 persone dalla zona rossa di Casamicciola per il rischio di nuove colate di fango al sopraggiungere di una nuova ondata di maltempo su Ischia. La Protezione civile della Regione Campania ha infatti emanato un’allerta gialla a partire dalle ore 16 di oggi su Ischia e sulle zone 1 e 3 che comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Si prevedono precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, esondazioni e altri scenari connessi al rischio idrogeologico. «È stato preparato un piano di allontanamento da casa dei cittadini per 2-3 notti che vivono nella zona rossa di Casamicciola nell’area rischiosa in caso di nuovi smottamenti», ha detto il commissario straordinario Giovanni Legnini. «Ci sono 1.100 posti pronti negli alberghi per l’allontanamento da casa di altrettante persone da oggi alle 16 fino a domenica».

Per le persone che saranno evacuate è stata acquisita la disponibilità dei posti negli alberghi di Ischia. Oltre agli alberghi, ci saranno palestre attrezzate e il palazzetto dello sport per ospitare gli sfollati. Simonetta Calcaterra, commissario straordinario del Comune di Casamicciola, ha detto che «non dovrebbe esserci una precipitazione violenta, ma la zona colpita dalla frana è complicata perché c’è fango. È opportuno che i cittadini vengano accompagnati in luoghi sicuri. Il trasferimento inizierà a breve senza allarme e panico ma in modo ordinato, si invita a recarsi con le navette agli alberghi e non con mezzi autonomi per evitare congestionamenti».

3 – CASAMICCIOLA: RINVIATA ALLE 18 RIUNIONE CENTRO COORDINAMENTO

(ANSA) - La riunione del Ccs (Centro coordinamenti soccorsi) prevista in Prefettura a Napoli è stata rinviata alle ore 18 per non intralciare le operazioni che sono in corso sull'isola di Ischia in vista dell'allerta meteo che scatta alle ore 16.

