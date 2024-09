PIOVONO STATUETTE! A NAPOLI, UNA 30ENNE PADOVANA È STATA COLPITA IN TESTA DA UNA PICCOLA STATUA DI ONICE CADUTA DA UN BALCONE: È RICOVERATA IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVISSIME - LA RAGAZZA, RESIDENTE A PARIGI, STAVA PASSEGGIANDO PER LE STRADE DEI QUARTIERI SPAGNOLI, IN COMPAGNIA DEL FIDANZATO, QUANDO È STATA CENTRATA IN PIENO DALL'OGGETTO ED È CROLLATA A TERRA - PRIMA DELLA STATUA, DALLA FINESTRA INCRIMINATA ERA CADUTA UNA BOTTIGLIA DI PLASTICA…

Si chiama Chiara Jaconis la turista padovana colpita da una pesante statuetta di onice caduta dall’alto mentre passeggiava in centro a Napoli domenica 15 settembre. La giovane, che si trovava in gita insieme al fidanzato, dopo l'incidente è collassata a terra in via Sant’Anna di Palazzo ai Quartieri Spagnoli ed è stata poi trasportata al vicino ospedale Vecchio Pellegrini in condizioni gravissime. I medici l'hanno stabilizzata, ma è stato necessario un intervento urgente che è stato effettuato all’Ospedale del Mare, dove adesso la 30enne si trova ricoverata in Terapia Intensiva.

COSA È SUCCESSO

Il fatto è avvenuto all’intersezione di via Santa Teresella e via Sant’Anna di Palazzo, lato quartiere Chiaia, poco dopo le 16. In serata dovevano raggiungere Capodichino per prendere l’aereo che li avrebbe riportati a Parigi dove vivono.

[…] Prima della statuetta, dalla finestra incriminata era caduta una bottiglietta di plastica. I due giovani non hanno fatto in tempo a capire cosa fosse successo, che la ragazza è stata colpita dalla statuetta, crollando a terra esanime.

IL FIDANZATO IN LACRIME

Il bollettino diffuso dalla Asl spiega che «la paziente ha una emorragia subaracnoidea con edema cerebrale, diffusa» ed è stato necessario il trasferimento all’Ospedale del Mare per un «intervento neurochirurgico per decalottamento» in modo da decomprimere le parti interessate. […]

