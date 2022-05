LA PIPI' PUO' AIUTARE A COLTIVARE IL CIBO? - L'URINA UMANA PUO' SEMBRARE UN MEZZO GREZZO PER FERTILIZZARE LE PIANTE NELL'ERA DELL'AGRICOLTURA INDUSTRIALE, MA I NUTRIENTI DI CUI HA BISOGNO LA VEGETAZIONE SONO GLI STESSI CHE INGERIAMO ATTRAVERSO IL CIBO - UNO STUDIO DEL 2020 CONDOTTO DALLE NAZIONI UNITE HA SCOPERTO CHE LE ACQUE REFLUE POTREBBERO COMPENSARE IL 13% DELLA DOMANDA MONDIALE DI AZOTO, FOSFORO E POTASSIO IN AGRICOLTURA...

Dagotraduzione da France24

PIPI' IN AUTOSTRADA

«Vai a fare pipì sul rabarbaro!». L'ingegnere Fabien Esculier non ha mai dimenticato l'approccio non convenzionale di sua nonna al giardinaggio, anzi, ha ispirato la sua carriera.

L'urina umana può sembrare un modo grezzo per fertilizzare le piante nell'era dell'agricoltura industriale, ma mentre i ricercatori cercano modi per ridurre la dipendenza dalle sostanze chimiche e l'inquinamento ambientale, alcuni stanno diventando sempre più interessati al potenziale della pipì.

pipi' 1

Le piante hanno bisogno di nutrienti - azoto, fosforo e potassio - e li ingeriamo attraverso il cibo, prima di «espellerli, principalmente attraverso l'urina», ha affermato Esculier, che gestisce il programma di ricerca OCAPI in Francia che esamina i sistemi alimentari e la gestione dei rifiuti umani.

Questo rappresenta un'opportunità, pensano gli scienziati.

I fertilizzanti a base di azoto sintetico, in uso da circa un secolo, hanno contribuito ad aumentare i raccolti e ad aumentare la produzione agricola per nutrire una popolazione umana in crescita. Ma quando vengono utilizzati in grandi quantità, si fanno strada nei sistemi fluviali e in altri corsi d'acqua, provocando fioriture soffocanti di alghe che possono uccidere i pesci e altre forme di vita acquatica.

pipi' 2

Nel frattempo, le emissioni di questa ammoniaca agricola possono combinarsi con i fumi dei veicoli e creare un pericoloso inquinamento atmosferico, secondo le Nazioni Unite. I fertilizzanti chimici creano anche emissioni del potente gas serra protossido di azoto, contribuendo al cambiamento climatico.

Ma l'inquinamento non viene solo direttamente dai campi. «Le moderne pratiche igienico-sanitarie rappresentano una delle principali fonti di inquinamento da nutrienti», ha affermato Julia Cavicchi, del Rich Earth Institute degli Stati Uniti, aggiungendo che l'urina è responsabile di circa l'80% dell'azoto presente nelle acque reflue e di più della metà del fosforo.

pipi' 3

Per sostituire i fertilizzanti chimici, avresti bisogno di molte volte il peso nell'urina trattata, ha detto. Ma ha aggiunto: «Poiché la produzione di azoto sintetico è una fonte significativa di gas serra e il fosforo è una risorsa limitata e non rinnovabile, i sistemi di deviazione delle urine offrono un modello resiliente a lungo termine per la gestione dei rifiuti umani e la produzione agricola».

Uno studio del 2020 condotto da ricercatori delle Nazioni Unite ha scoperto che le acque reflue globali hanno il potenziale teorico di compensare il 13% della domanda mondiale di azoto, fosforo e potassio in agricoltura.

Ma la diversione della pipì è più facile a dirsi che a farsi.

- 'Molto radicale' -

pipì

In passato, gli escrementi urbani venivano trasportati nei campi agricoli per essere utilizzati come fertilizzanti insieme al letame animale, prima che le alternative chimiche iniziassero a sostituirli.

Ma ora se vuoi raccogliere l'urina alla fonte, devi ripensare ai servizi igienici e al sistema fognario stesso. Un progetto pilota per fare proprio questo è iniziato in Svezia all'inizio degli anni '90 in una selezione di ecovillaggi.

Ora ci sono progetti in Svizzera, Germania, Stati Uniti, Sud Africa, Etiopia, India, Messico e Francia.

«Ci vuole molto tempo per introdurre innovazioni ecologiche e soprattutto un'innovazione come la separazione delle urine che è molto radicale», ha affermato Tove Larsen, ricercatore presso l'istituto svizzero di ricerca acquatica Eawag.

pipì strada

Ha detto che i primi servizi igienici per deviare l'urina erano considerati antiestetici e poco pratici o sollevavano preoccupazioni per gli odori sgradevoli.

Ma spera che un nuovo modello, sviluppato dalla società svizzera Laufen ed Eawag, risolva queste difficoltà, con un design che convogli l'urina in un contenitore separato. Una volta che la pipì è stata raccolta, deve essere elaborata.

L'urina non è normalmente un importante vettore di malattie, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di lasciarla per un periodo di tempo, sebbene sia anche possibile pastorizzarla.

Esistono poi varie tecniche per concentrare o addirittura disidratare il liquido, riducendone il volume e il costo del trasporto nei campi.

'Sorpresa'

pipi in compagnia

Un'altra sfida è superare il disgusto pubblico. «Questo argomento tocca l'intimo», ha affermato Ghislain Mercier, dell'autorità di pianificazione pubblica Paris et Metropole Amenagement. Sta sviluppando un eco-distretto nella capitale francese con negozi e 600 unità abitative, che utilizzerà la raccolta delle urine per fertilizzare gli spazi verdi della città.

Vede un potenziale significativo nei grandi edifici come gli uffici, così come nelle case non collegate alla rete fognaria.

pipi in compagnia 1

Anche i ristoranti. Sempre a Parigi si trova il ristorante 211, dotato di servizi igienici senz'acqua che raccolgono l'urina. «Abbiamo avuto un feedback abbastanza positivo», ha detto il proprietario Fabien Gandossi.

«Le persone sono un po' sorprese, ma vedono poca differenza rispetto a un sistema tradizionale».

Ma le persone sono pronte per passare al livello successivo e mangiare cibi fertilizzati con le urine?

Uno studio sull'argomento evidenziato ha riscontrato differenze da paese a paese. Il tasso di accettazione è molto alto in Cina, Francia e Uganda, ad esempio, ma basso in Portogallo e Giordania.

- Lavori idrici -

PIPI

I prezzi dei fertilizzanti sintetici sono attualmente in aumento a causa della carenza causata dall'invasione russa dell'Ucraina, che ha anche spinto i paesi a considerare di rafforzare la loro sicurezza alimentare.

Potrebbe essere un'opportunità per aiutare a «rendere più visibile l'argomento», ha affermato Mercier. Marine Legrand, antropologa che lavora con Esculier presso la rete OCAPI, ha affermato che ci sono ancora «ostacoli da superare».

Ma crede che la carenza d'acqua e una maggiore consapevolezza del tributo dell'inquinamento aiuteranno a far cambiare idea. «Stiamo iniziando a capire quanto sia preziosa l'acqua», ha detto all'AFP. «Quindi diventa inaccettabile usarla per defecare».