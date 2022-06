LA PIPI' PUO' AIUTARE A SFAMARE IL MONDO? - IN NIGER UN GRUPPO DI SCIENZIATI HA UTILIZZATO L'URINA UMANA COME FERTILIZZANTE - RISULTATO? I RACCOLTI SONO AUMENTATI DEL 30% - I RICERCATORI HANNO INSEGNATO AI CONTADINI LOCALI A DISINFETTARE E CONSERVARE LA MISCELA, CHE POI VIENE MESCOLATA CON IL LETAME BIOLOGICO - SECONDO GLI AGRICOLTORI, L'UNICO INCOVENIENTE E' CHE "L'ODORE NON E' PROPRIO BUONO"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Urina come fertilizzante in Niger

Nel tentativo di far rivivere i raccolti morenti della Repubblica del Niger, un gruppo di scienziati ha deciso di utilizzare un fertilizzante ricco di minerali, a basso costo e facilmente accessibile: l’urina umana.

Un team di ricercatori di Niger, Regno Unito e Germania sta combinando l’Oga, l’urina igienizzata, con il letame biologico per aumentare la resa delle coltivazioni di pannocchia di miglio perlato, un cereale estivo robusto e a crescita rapida.

Coltivazione con urina e senza

La miscela è stata testata tra il 2014 e il 2016 in alcune aziende agricole, e ha prodotto un aumento del 30% delle colture rispetto alle aziende che non ne hanno fatto uso. L’unico inconveniente, secondo gli agricoltori, è l’odore. «L’unico problema è che l’odore non è proprio buono. Mi copro il naso ogni volta che applico l’urina, e alla fine non è un grosso problema» ha raccontato un contadino, avvolgendosi una sciarpa intorno al naso e alla bocca.

Il Niger, situato nell'Africa occidentale, ha un'intensa siccità a causa del cambiamento climatico, che sta provocando la morte dei raccolti e la carestia. Il problema è così estremo che nel 2014 gli agricoltori non hanno avuto altra scelta che utilizzare pesticidi pericolosi e del mercato nero, poiché nient'altro era disponibile.

Urina come fertilizzante in Niger 2

Anche se l'idea di utilizzare l'urina umana per fertilizzare le colture suona disgustosa, è stata utilizzata per migliaia di anni per via dei suoi nutrienti - fosforo, azoto e potassio - che sono gli stessi che si trovano nei fertilizzanti commerciali. I ricercatori hanno aggiunto all’antica pratica un tocco di moderno, insegnando alle popolazioni a disinfettare e conservare correttamente l’urina.