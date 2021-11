5 nov 2021 20:05

LA PIPPA È ASSICURATA – ARISA CANTA I SUOI AMORI E BOLLORI NELL’ULTIMO SINGOLO “ALTALENE” IN CUI DESCRIVE UNA “RELAZIONE ADULTERINA” BASATA SU UN RAPPORTO DI DOMINIO DI UN PARTNER: NELLA CANZONE UNA DONNA SI RENDE SCHIAVA, DISPONIBILE A ESSERE SOTTOMESSA, IN CAMBIO DI PIACERE FISICO E CARNALE: “RITORNERAI ANIMAL? PIÙ CHE MAI PRONTO A UMILIARMI CON STILE. POI POTRÒ CONCEDERMI DALLA TESTA AGLI ALLUCI QUELLO CHE MI CHIEDI LO AVRAI PERCHÉ IO SO, IO SO COSA MI FAI…” - VIDEO