Estratto dell’articolo di Michela Proietti per il “Corriere della Sera”

è un giovane talento dell’America neo-trumpiana l’autore degli scatti inclusivi e disinibiti del nuovo Cal 25. Ma Ethan James Green, ex modello nato nel Michigan e cresciuto artisticamente a New York, è andato per la sua strada: nessun limite di genere, di pelle e di orientamento sessuale.

Il cast del 51° Calendario Pirelli, presentato ieri sera a Londra con un gala per 500 invitati al Natural History Museum, è stato messo insieme pensando «talvolta anche azzardando, a persone universalmente sexy e meravigliose», ha detto il fotografo, noto per i suoi ritratti di moda e autore del libro «Young New York» che racconta l’identità queer negli ultimi 10 anni.

Un mondo che è entrato anche negli scatti di Refresh and Reveal, il nome del Cal 2025 «perché rinfresca il concetto di erotismo». Un ritorno al nudo, «perché è nel Dna del Calendario Pirelli», ma fotografato secondo i codici del nuovo mondo, quello che ha attraversato il Me Too e le lotte per la parità di genere.

Ogni talent è stato fotografato con uno scatto a colori e uno in bianco e nero: sono nati così i 24 ritratti che immortalano la modella e attivista transgender americana Hunter Schafer, la conduttrice e scrittrice Padma Lakshmi, l’attore Vincent Cassel, la cantante italiana Elodie Di Patrizi, l’attrice britannica Simone Ashley e l’attrice sudcoreana Hoyeon Jung.

Nel cast ci sono anche l’attrice britannica Jodie Turner Smith, l’artista americana Martina Gutierrez, la modella e illustratrice Connie Fleming, l’attore anglo-nigeriano John Boyega e la modella americana Jenny Shimizu, già ritratta da Avedon nel 1997, all’epoca della sua relazione con Madonna.

Nelle foto scattate tra maggio e giugno sulle spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami, c’è lo stesso fotografo, «perché ero l’unica persona a cui potevo chiedere di mettersi completamente nuda». Ma non è il solo uomo del Cal: ci sono anche Vincent Cassel e John Boyega, «che rappresentano un concetto di sensualità e bellezza maschile molto contemporanea», ha spiegato il fotografo, raccontando anche qualche dietro le quinte.

[…] Un Cal che ancora una volta riflette lo spirito dei tempi, perché «ogni movimento creativo è un atto politico», ha detto l’ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera elogiando il lavoro di Ethan James Gree

[…] Ethan James Green ha elogiato la bellezza della unica italiana, Elodie: «Ci è sembrata quel genere di bellezza che stavamo evocando». Sintonia ricambiata. «Il nudo? Ho posato con un velo e mi è piaciuto — conferma Elodie —: lo sguardo del fotografo era gentile e rincuorante».

