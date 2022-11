PIPPITEL! - SU CANALE5 IL RITORNO DI “ZELIG” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.6% DI SHARE E 2.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 IL FILM “CENA CON DELITTO – KNIVES OUT” REGGE CON IL 15% E 2.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” VOLA AL 12.1%. TESTA A TESTA GENTILI - PURGATORI: RETE4 E LA7 SI FERMANO AL 4% - AMADEUS CON IL 22.5% SUPERA “STRISCIA” AL 17.3%. PALOMBA 5.4%, GRUBER 7.6%...

Nella serata di ieri, mercoledì 9 novembre 2022, su Rai1 Cena con Delitto – Knives Out ha conquistato 2.452.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 Zelig ha raccolto davanti al video 2.656.000 spettatori pari al 20.6% di share (qui l’esordio dello scorso anno). Su Rai2 Addio al Nubilato ha interessato 864.000 spettatori pari al 4.6% di share.

Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha Inizio ha catturato l’attenzione di 888.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.951.000 spettatori pari ad uno share del 12.1%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 553.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 519.000 spettatori con uno share del 4%.

Su TV8 X Factor ha segnato il 2.3% con 332.000 spettatori mentre sul Nove Joker – Wild Card ha catturato l’attenzione di 414.000 spettatori (2.3%). Su Rai Premium la replica di Tale e Quale Show sigla l’1.8% con 296.000 spettatori. Su Iric Basis Instinct regista il 2.1% con 368.000 spettatori. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista Italia interessa a 416.000 spettatori pari al 2.2% di share.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.645.000 spettatori con il 22.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.561.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.4% con 720.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.182.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha convinto 1.391.000 spettatori pari al 6.8% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.764.000 spettatori pari all’8.4%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.102.000 individui all’ascolto (5.4%) nella prima parte e 799.000 (3.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.577.000 spettatori (7.6%). Su TV8 100% Italia intrattiene 426.000 spettatori con il 2.1% di share e sul Nove Don’t Forget the Lyrics! ha raccolto 631.000 spettatori con il 3.1%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.051.000 spettatori (21.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.373.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.201.000 spettatori con il 16.2% di share e Caduta Libera 3.387.000 con il 20.1% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 520.000 spettatori con il 3.1% e Una Scatola al Giorno 360.000 (1.9%). Su Italia1 CSI segna il 3.3% con 628.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 2.813.000 spettatori con il 15.5% di share, Blob segna 1.135.000 spettatori con il 5.9% e Via dei Matti N° Zero si porta al 5.1% con 1.014.000 spettatori. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 795.000 spettatori. Su La7 Lingo – Parole in Gioco interessa 171.000 spettatori (1.1%). Su TV8 Celebrity Chef fa compagnia a 329.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 290.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Su Rai1 il TgUnoMattina Rassegna Stampa informa 287.000 spettatori con l’11.1% di share e il TgUnoMattina 657.000 (13.7%); Uno Mattina dà il buongiorno a 869.000 telespettatori con il 19.9% di share e la prima parte di Storie Italiane sigla il 20.3% con 797.000 spettatori. Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.196.000 spettatori (23.1%) e Mattino Cinque News 899.000 spettatori (19.6%) nella prima parte e 739.000 (18.7%) nella seconda. Su Rai 2 Alle 8 in tre fa compagnia a 85.000 spettatori con l’1.6% di share e Radio 2 Social Club sigla il 5.5% con 249.000 spettatori.

Su Italia 1 Chicago MED è la scelta di 138.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e di 155.000 (3.8%) nel secondo, mentre Law & Order di 146.000 (3.7%) Su Rai3 Buongiorno Italia informa 549.000 spettatori (14.2%) e Buongiorno Regione 762.000 (15.3%); Agorà convince 301.000 spettatori pari al 6.5% di share, Agorà Extra si porta al 5.4% con 216.000 spettatori e la presentazione di Elisir al 5.9% con 225.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 92.000 spettatori con share del 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 155.000 spettatori con il 4% nelle News e 182.000 (3.7%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 214.000 spettatori pari al 5.4%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è la scelta di 770.000 spettatori (16.9%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno fa compagnia a .000 spettatori (%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.456.000 telespettatori con il 21.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 492.000 spettatori con il 9.4% nella prima parte e 861.000 (9.3%) nella seconda. Su Italia 1 Law & Order è la scelta di 171.000 spettatori con il 2.8% di share, il GF Vip sigla il 5% con 575.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 674.000 spettatori con il %.

Su Rai 3 Elisir sigla il 5.8% con 277.000 spettatori, il TG delle 12 è stato seguito da 883.000 spettatori (11.5%), Quante Storie si porta al 5.9% con 669.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 522.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 150.000 spettatori con l’1.5% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 682.000 spettatori (5.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 287.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte e 460.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.370.000 – 19.3%), Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.571.000 spettatori con il 15.7% (presentazione 1.551.000 – 13.1%), Il Paradiso delle Signore intrattiene 1.704.000 spettatori (20.1%) e La Vita in Diretta a 2.282.000 spettatori con il 20.6% (presentazione 1.869.000 – 20.7%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.373.000 spettatori (19.1%), Una Vita ha convinto 2.186.000 spettatori con il 18.8% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24.8% con 2.448.000 spettatori (finale 1.905.000 – 21.8%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.577.000 spettatori con il 18.7% e il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.363.000 spettatori con il 16%.

Un Altro Domani interessa a 1.231.000 spettatori (13.8%), Pomeriggio Cinque a 1.792.000 spettatori con il 16% (presentazione 1.209.000 – 12.7%, saluti 1.640.000 – 13.1%). Su Rai 2 Ore 14 sigla il 5.5% con 622.000 spettatori, BellaMà interessa a 431.000 spettatori con il 5% (BellaQuiz 275.000 – 2.8%) mentre Nei tuoi Panni piace a 273.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 554.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 560.000 (5%) nel secondo e 472.000 (4.5%) nel terzo. NCIS Los Angeles è la scelta di 323.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e di 384.000 (4.5%) nel secondo, mentre The Mentalist intrattiene 334.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.176.000 spettatori (17.9%), Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà 400.000 spettatori con il 4.4% di share; Geo registra 1.592.000 spettatori con il 13.8% di share (Aspettando Geo 761.000 – 8.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 703.000 spettatori con il 6.3% e Tg4 – Diario del Giorno informa 402.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su La7 Tagadà ha ottenuto 347.000 spettatori con il 3.7% e Tagadà#Focus 269.000 (3.2%). Su TV8 Natale a Hudson Springs è la scelta di 265.000 spettatori (3.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 504.000 spettatori con il 9.1% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 539.000 spettatori pari ad uno share del 16.5%. Su Rai2 Belve segna 446.000 spettatori con il 3.7% e Novantesimo Minuto Speciale è seguito da 208.000 spettatori (3.7%). Su Rai 3 Chi l’ha Visto? segna il 9.5% con 611.000 spettatori. Su Italia1 Pressing Speciale viene visto da una media di 352.000 ascoltatori con il 5.9% di share (Pressing speciale Highlights 518.000 – 4.5%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha segnato il 3.5% con 94.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.147.000 (25.4%)

Ore 20.00 5.029.000 (25.7%)

TG2

Ore 13.00 1.794.000 (15.2%)

Ore 20.30 1.098.000 (5.4%)

TG3

Ore 14.25 1.470.000 (12.9%)

Ore 19.00 2.264.000 (14.2%)

TG5

Ore 13.00 2.810.000 (23.6%)

Ore 20.00 3.998.000 (20.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.229.000 (12.4%)

Ore 18.30 599.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 323.000 (4.5%)

Ore 18.55 715.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 555.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.188.000 (6%)

