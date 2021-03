PIPPITEL! IL MERAVIGLIOSO FILM “GREEN BOOK” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.1% E OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “SOLE A CATINELLE” DI ZALONE FA L’11.2%. RIPARTE BENE ROCCO SCHIAVONE 4 (10.9%) – SU RAI 3 LA SCIARELLI AL 10.3%, SU RETE 4 “STASERA ITALIA SPECIALE” AL 3.6% - SU TV8 "ITALIA’S GOT TALENT" AL 5.1% - AMEDEUS (18.7%) “STRISCIA” (16%) - GRUBER (8.1%) E PALOMBA (5.2%) - VIDEO

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, mercoledì 17 marzo 2021, su Rai1 Green Book ha conquistato 4.255.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5 Sole a catinelle ha incollato davanti al video 2.692.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2 la prima puntata di Rocco Schiavone 4 ha interessato 2.703.000 spettatori (10.9%). Su Italia1 Edge of Tomorrow – Senza domani ha raccolto 1.140.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.335.000 spettatori con il 10.3%.

Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 831.000 spettatori (3.6%). Su La7 C’eravamo tanto amati ha registrato 451.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 1.222.000 spettatori (5.1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è seguito da 399.000 spettatori con l’1.5%. Su Iris A History of Violence è visto da 369.000 spettatori (1.4%). Su RaiPremium Soraya arriva a 320.000 spettatori (1.3%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia intrattiene 677.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time

Testa a testa tra Papi e Corsi.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 5.285.000 spettatori pari al 18.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.523.000 spettatori con il 16%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.273.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.481.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 è visto da 1.572.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole da 1.867.000 spettatori (6.6%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.449.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.068.000 (3.7%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.304.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 590.000 spettatori pari al 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 594.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

Bene Bonolis, ma Insinna è lontano.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.451.000 spettatori pari al 19.3%, mentre L’Eredità è visto da 5.329.000 spettatori con il 23.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.854.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 4.227.000 spettatori con il 19.5%. Su Rai2 N.C.I.S. ha raccolto 932.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Amici è seguito da 797.000 spettatori (4%) e C.S.I. Miami è visto da 829.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 Tg Regione informa 3.521.000 spettatori pari al 15%, mentre Blob segna 1.261.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 860.000 spettatori (3.5%). Su La7 Meraviglie senza tempo ha appassionato 150.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 378.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Little Big Italy sigla 246.000 spettatori pari all’1.1%.

Daytime Mattina

Boom per l’America’s Cup nella notte/mattina di Rai2.

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 631.000 spettatori (13.1%), mentre Unomattina è visto da 989.000 spettatori (15.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 1.101.000 spettatori (18.5%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 619.000 spettatori con il 16.6% e Tg5 Mattina 1.290.000 spettatori con il 19.3%; Mattino Cinque ha raccolto 1.083.000 spettatori pari al 17.1% nella prima parte e 1.000.000 spettatori pari al 16.7% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 882.000 e il 15%). Su Rai2 America’s Cup – in onda dalle 3:54 alle 6:01 – raccoglie 180.000 spettatori (14.9%);

Radio2 Social Club è visto da 256.000 spettatori (4.1%), mentre Tg2 Italia convince 180.000 spettatori (3%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 177.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Agorà convince 577.000 spettatori pari al 9%. A seguire Mi Manda Raitre segna 311.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 129.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 243.000 spettatori (4%) e Coffee Break di 245.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 50.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mezzogiorno

Ogni Mattina sempre male anche dopo il tg.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.195.000 spettatori (16.8%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.810.000 spettatori con il 14.3%. Su Canale5 Forum arriva a 1.612.000 spettatori con il 17.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 497.000 spettatori (6.5%) nella prima parte e 958.000 spettatori (8%) nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago P.D. – in onda dalle 10:29 alle 12:20 – è seguito da 353.000 spettatori (4.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi arriva a 920.000 spettatori (6.2%) e Sport Mediaset a 1.002.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Elisir è seguito da 479.000 spettatori (6.5%);

il Tg3 delle 12:00 informa 1.195.000 spettatori (11.7%); Quante Storie conquista 795.000 spettatori (5.5%); Passato e Presente arriva a 701.000 spettatori (4.3%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 201.000 spettatori con l’1.5%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 708.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 398.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 565.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg conquista 90.000 spettatori (0.6%).

Daytime Pomeriggio

Bene Il Paradiso, benissimo Uomini e Donne, D’Urso batte Matano.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.977.000 spettatori (13.7%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.130.000 spettatori (17.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 2.255.000 spettatori con il 16.2% (presentazione a 1.808.000 e il 14.6%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.765.000 spettatori (16.9%) e Una Vita 2.719.000 spettatori (17.5%); Uomini e Donne segna 3.119.000 spettatori pari al 22.9% (Uomini e Donne – Finale a 2.644.000 e il 21.1%); Amici interessa 2.483.000 spettatori (20.1%) e L’Isola dei Famosi 2.469.000 spettatori (20.2%).

A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 2.370.000 spettatori pari al 19.2%; Pomeriggio Cinque è visto da 2.220.000 spettatori (17.4%) nella prima parte parte e 2.529.000 spettatori (17.1%) nella seconda parte (Pomeriggio Cinque – Social a 2.430.000 e il 15.1%). Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 551.000 spettatori con il 3.6%; Question Time è seguito da 169.000 spettatori con l’1.3%; Detto Fatto – in onda dalle 15:55 alle 17:13 – ha raccolto 559.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 1.019.000 spettatori (6.4%) nel primo episodio, 947.000 spettatori (6.3%) nel secondo episodio e 725.000 spettatori (5.1%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 487.000 spettatori (3.8%) e Modern Family 313.000 spettatori (2.5%), mentre L’Isola dei Famosi arriva a 340.000 spettatori (2.3%).

Su Rai3 Tg Regione informa 3.018.000 spettatori (18.8%); Aspettando Geo è seguito da 892.000 spettatori con il 7.2% e Geo da 1.760.000 spettatori con il 12.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 929.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà è visto da 433.000 spettatori (3.2%) e Tagadoc da 225.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 In gioco e in amore totalizza 299.000 spettatori (2.4%). A seguire Vite da Copertina interessa 148.000 spettatori (1.1%). Su Tv2000 il Rosario in diretta da Lourdes – dalle 18:00 alle 18:29 – è seguito da 768.000 spettatori (5.2%).

Seconda Serata

Scemi da Matrimonio parte bene trainato da IGT.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 957.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Canale5 X-Style ha totalizzato una media di 874.000 spettatori pari al 7%. Su Rai2 ReStart segna 536.000 spettatori (5%). Su Italia1 Pressing Champions League è visto da 440.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 748.000 spettatori con il 9.6%. Su Rete4 L’innocente è stato scelto da 167.000 spettatori (2.9%). Su La7 Brutti, sporchi e cattivi intrattiene 105.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Scemi da Matrimonio totalizza 398.000 spettatori (3.7%). Sul Nove Fratelli di Crozza arriva a 256.000 spettatori (1.7%).

