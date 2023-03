PIPPITEL! MERCOLEDÌ NERO PER LE RETI AMMIRAGLIE: SU RAI1 IL FILM “BRAVE RAGAZZE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON UN MISERO 13.3%. FA PEGGIO CHIAMBRETTI SU CANALE5 CHE DAL 16% DELLA PRIMA PUNTATA CROLLA AL 12.6%: IL SUO “LA TV DEI 100 E UNO” VIENE SUPERATO PURE DA “CHI L’HA VISTO?” SU RAI3 CHE VOLA AL 12.9% - SU RAI2 “MARE FUORI 3” CHIUDE AL 9.2% - SU RETE4 GENTILI SI ARENA AL 4% - VESPA (21.2%). AMADEUS CON IL 21.9% SUPERA “STRISCIA” AL 18.1%. DAMILANO (7.1%) GRUBER (6.9%), PALOMBELLI (4.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del 22 marzo 2023 vedono, in prima serata, un altro mercoledì nero per le reti ammiraglie. Brave ragazze, il film di Rai1 con Ambra, Luca Argentero, Serena Rossi e Ylenia Pastorelli si è fermato infatti al 13.3% con 2.266.000 spettatori, riuscendo però a battere La Tv dei 100 e Uno condotto da Piero Chiambretti che, alla sua seconda e ultima puntata su Canale5, è crollato a una media di 1.693.000 individui all'ascolto pari al 12.6%.

Superato da Chi l'ha visto? dell'immarcescibile Federica Sciarelli che, su Rai3, ha totalizzato il 12.9% di share (in crescita rispetto a sette giorni fa) pari a 2.050.000 spettatori. Sciarelli si è lasciata insomma alle spalle lo show di Canale5 e ha sfiorato il film di Rai1. La fiction di Rai2 Mare Fuori 3, dal canto suo, cresce rispetto alla settimana scorsa e chiude la stagione con un ottimo 9.2% pari a 1.487.000 affezionati.

L'approfondimento in prima serata vede poi Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 arenarsi al 4% con soli 540.000 spettatori, testa a testa in percentuale con Andrea Purgatori e il suo Atlantide che su La7, con una puntata dedicata all'omicidio di Mino Pecorelli, ha attirato 499.000 spettatori pari al 4% di share. Su Tv8 lo Speciale Vip di 100% Italia condotto da Nicola Savino attira 370.000 individui all'ascolto con il 2.3%, battuto da Matrimonio a Prima Vista che, su Real Time, ha divertito invece 441.000 spettatori (2.2%) con picco d'ascolto pari a 536.000 teste.

Ma vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Brave Ragazze (Rai1): 2.266.000

Chi l'ha visto? (Rai3): 2050.000

La Tv dei 100 e Uno (Canale5): 1.693.000

Mare Fuori (Rai2) 1.487.000

Missione Impossibile: Protocollo Fantasma (Italia1): 1.075.000

Controcorrente (Rete4): 540.000

Atlantide (La7): 499.000

Matrimonio a Prima vista (Real Time): 441.000

100% Italia Special Vip (Tv8): 370.000

Mortdecai (Nove): 243.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Vespa con ospite Salvini e il plastico del ponte sullo Stretto di Messina totalizzano 4.280.000 spettatori con il 21.2% (trainato dal Tg1 con i suoi 4.616.000 - 23.8%), Amadeus 4.600.000 (21.9%), Striscia 3.794.000 (18.1%). Damilano con Il cavallo e la torre arriva al 7.1%, battendo Gruber (6.9%), Palombelli (4.4% complessivamente) e Tg2 Post (4.0%).

Al mattino mentre l'informazione del Tg1 è sempre più esangue, continuano nel daytime di Rai2 i successi di Fiorello e dei Fatti vostri con Guardì-Sottile-Falchi, mentre al pomeriggio Uomini e donne di Maria De Filippi conquista il 28.1% di share distaccando di tredici punti percentuali Oggi è un altro giorno di Serena Bortone con il suo 15.3%. In seconda serata sempre Vespa, ma stavolta con Porta a Porta, si arena al 7.6% mentre Cattelan, grazie al traino di Mare Fuori, raccoglie il 6.1%. Svetta il Tg3 Linea Notte che, trainato dalla corazzata Chi l'ha visto?, segna il 10.1%.

Ma vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Brave Ragazze 2.266.000 spettatori (13.3%). Canale 5: La Tv dei 100 e Uno 1.693.000 spettatori (12.6%). Rai2: Mare Fuori 3 1.487.000 spettatori (9.2%). Italia 1: Mission: Impossible – Protocollo Fantasma 1.075.000 spettatori (6.7%). Rai3: Chi l’ha Visto? 2.050.000 spettatori (12.9%), presentazione di 9 minuti 1.454.000 (6.9%). Rete4: Controcorrente 540.000 spettatori (4%). La7: Atlantide 499.000 spettatori (3.9%). Tv8: 100% Special 370.000 spettatori (2.3%). Nove: Mortdecai 243.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.280.000 spettatori (21.2%), Soliti Ignoti 4.631.000 spettatori (22.1%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.794.000 spettatori (18.1%). Rai2: TG2 Post 837.000 spettatori (4%). Italia1: NCIS 1.413.000 spettatori (6.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.446.000 spettatori (7.1%), Un Posto al Sole 1.725.000 spettatori (8.2%). Rete4: Stasera Italia 1.011.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, 870.000 (4.1%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.439.000 spettatori (6.9%). Tv8: Celebrity Chef 464.000 spettatori (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 658.000 spettatori (3.2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.077.000 spettatori (23.8%), L’Eredità 4.348.000 (26.3%). Canale 5: Avanti il Primo 2.062.000 spettatori (17.4%), Avanti un Altro 3.311.000 (20.9%). Rai2: Hawaii Five O 563.000 spettatori (3.7%), The Rookie 755.000 spettatori (4%). Italia1: Studio Aperto Mag 310.000 (2.2%), CSI 676.000 (3.7%). Rai3: Tgr 2.445.000 spettatori (14%), Blob 1.064.000 spettatori (5.5%), Generazione Bellezza 1.190.000 spettatori (5.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 711.000 spettatori (3.6%). La7: Lingo – La Prima Sfida 180.000 spettatori (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 267.000 spettatori (1.7%). Tv8: Celebrity Chef 355.000 spettatori (2.1%). Nove: Cash or Trash 477.000 spettatori(2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta (presentazione) 705.000 spettatori (6.5%) di share, Tg1 583.000 (6.7%), Porta a Porta 400.000 (7.6%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 191.000 spettatori (7.3%). Canale 5: Tg5 Notte 414.000 spettatori (10.1%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 427.000 spettatori (6.1%). Rai 3: Tg3 Linea Notte 601.000 spettatori (10.1%). Italia1: Pitch Black 235.000 spettatori (5.7%). Rete 4: Dalla Parte degli Animali 55.000 spettatori (2%), presentazione 104.000 (2.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 281.000 spettatori (10%), Tg1 Ore 7.00 383.000 spettatori (8.6%), TgUnoMattina 555.000 (10.6%), Tg1 ore 8.00 832.000 spettatori (15.7%), Uno Mattina 615.000 telespettatori (14.9%), Storie Italiane (prima parte) 735.000 spettatori (18.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 589.000 spettatori (16.8%), Tg5 Mattina 974.000 spettatori (18.5%), Mattino Cinque News 810.000 spettatori (18.5%) nella prima parte, 725.000 (18.3%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10 168.000 spettatori (4.5%), Viva Rai2! Glass Cam 272.000 (6.6%), Viva Rai2! 963.000 (18.3%), …E Viva il Videobox 296.000 (5.6%), Radio 2 Social Club 327.000 spettatori (7.6%).

Italia 1: Heidi 281.000 spettatori (5.3%), Chicago Fire 186.000 (4.3%), Law & Order: Unità Speciale 254.000 (5.9%). Rai3: Buongiorno Italia 477.000 spettatori (10.8%), Tgr Buongiorno Regione 563.000 (10.4%), Agorà (presentazione) 329.000 (6.2%), Agorà 320.000 spettatori (7%), Agorà Extra 188.000 (4.8%). Rete 4: Hazzard 109.000 spettatori (2.7%). La7: Omnibus (News) 141.000 spettatori (3.3%), Dibattito 225.000 spettatori (4.7%), Coffee Break 152.000 spettatori (3.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 852.000 spettatori (17.5%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.617.000 spettatori (17.2%). Canale 5: Forum 1.412.000 (20.6%). Rai2: I Fatti Vostri 557.000 spettatori (10.2%) nella prima parte, 864.000 (9.6%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 310.000 spettatori (5%), Grande Fratello Vip 583.000 (5.2%), Sport Mediaset 565.000 spettatori (4.6%). Rai3: Elisir (presentazione) 189.000 spettatori (4.7%), Elisir 261.000 spettatori (5.2%), Tg3 Ore 12.00 819.000 spettatori (10.9%), Quante Storie 590.000 (5.3%), Passato e Presente 499.000 spettatori (4.1%). Rete4: Monk 113.000 spettatori (2.3%), Il Segreto 130.000 (1.4%), La Signora in Giallo 595.000 (5%). La7: L’Aria che Tira 260.000 spettatori (5.1%) nella prima parte, L'Aria che tira (Oggi) 390.000 (4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.150.000 spettatori (17.7%), Oggi è un Altro Giorno 1.463.000 spettatori (15.3%), presentazione 1.539.000 (13.3%), Il Paradiso delle Signore 1.630.000 spettatori (20.3%), Tg1 1.236.000 (16.4%), La Vita in Diretta 2.094.000 (22.7%), presentazione 1.660.000 (21.2%). Canale5: Beautiful 2.649.000 spettatori (21.7%), Terra Amara 2.695.000 spettatori (23.6%), Uomini e Donne 2.633.000 spettatori (28.1%), Finale 2.051.000 (25.3%), Amici 1.650.000 (20.5%), Grande Fratello Vip 7 1.386.000 spettatori (17.9%), Un Altro Domani 1.185.000 spettatori (15.3%), Pomeriggio Cinque 1.434.000 spettatori (15.5%), presentazione 1.109.000 (13.8%), Saluti 1.523.000 – 14.5%. Rai2: Ore 14 597.000 spettatori (5.6%), Bella Ma’ 515.000 (6.4%), Candice Renoir 229.000 spettatori (2.8%).

Italia1: I Simpson 549.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 516.000 (4.7%) nel secondo, 375.000 (3.9%) nel terzo, NCIS New Orleans 277.000 spettatori (3.4%), nel primo episodio, 253.000 (3.2%) nel secondo, The Mentalist 308.000 (3.5%). Rai3: Tgr 2.044.000 spettatori (17.1%), Rai Parlamento Question Time 301.000 spettatori (3.4%), Tg3 Speciale 266.000 spettatori (3.4%), Geo 1.051.000 spettatori (10.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 744.000 spettatori (6.9%), TG4 Diario del Giorno 326.000 (4%). La7: Tagadà (presentazione) 363.000 spettatori (3.3%), Tagadà 287.000 (3.3%), Tagadà Focus: 268.000 (3.3%). TV8: Quando L’Amore Bussa in Ufficio 234.000 spettatori (2.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 2.826.000 (23.2%)

20.00: 4.616.000 (23.8%)

TG2

13.00: 1.775.000 (15.3%)

20.30: 1.216.000 (5.9%)

TG3

14.25: 1.279.000 (11.4%)

19.00: 1.878.000 (12.6%)

TG4

11.55: 223.000 (3.2%)

18.55: 659.000 (4.3%)

TG5

13.00: 2.720.000 (23.1%)

20.00: 4.117.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

12.25: 991.000 (10.4%)

18.30: 404.000 (3.6%)

TGLA7

13.30: 526.000 (4.3%)

20.00: 994.000 (5.1%)

