PIPPITEL! – SU RAI1 “IL CANTANTE MASCHERATO” CONQUISTA SENZA INTOPPI LA PRIMA SERATA CON IL 15.2% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI. CHIUSURA MOSCIA SU CANALE5 PER LA FICTION “PIÙ FORTI DEL DESTINO” -SU RETE4 “QUARTO GRADO” FA IL 9%. SU LA7 LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” AL 5.5% SUPERATO DA “FRATELLI DI CROZZA” SUL NOVE CON IL 6.2% - AMADEUS (20.8%) BATTE ANCORA “STRISCIA” (15.8%). PALOMBA (4.9%), GRUBER (7.3%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

il cantante mascherato

Nella serata di ieri, venerdì 22 marzo 2022, su Rai1 Il Cantante Mascherato ha conquistato 3.598.000 spettatori con il 15.2% nella presentazione in onda dalle 21.36 alle 22.06 e 2.970.000 spettatori pari al 17.6% di share dalle 22.06 alle 24.29. Su Canale 5 Più Forti del Destino, in onda dalle 21.45 alle 23.53, ha raccolto davanti al video 2.384.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 NCIS, in onda dalle 22.00 alle 2.46, ha interessato 806.000 spettatori pari al 3.6% di share e a seguire NCIS Hawai’i 595.000 (3.3%). Su Italia 1 John Wick - Capitolo 2 ha catturato l’attenzione di 1.385.000 spettatori (6.9%).

piu' forti del destino 6

Su Rai3 Sorry We Missed You ha raccolto davanti al video 631.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.538.000 spettatori con il 9% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 885.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 Quattro Matrimoni ha segnato l’1.7% con 344.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.397.000 spettatori (6.2%). Su Real Time/+1 Cake Star – Pasticcerie in Sfide sigla l’1.6% con 362.000 spettatori. Su Rai Premium Vostro Onore si porta allo 0.7% con 155.000 spettatori. Sul 20 L’Ultima Discesa convince 376.000 spettatori (1.7%).

IL CANTANTE MASCHERATO

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.914.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.755.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 Tg2 Post, in onda dalle 21.03 alle 21.59, segna il 4.6% con 1.107.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.510.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.306.000 spettatori pari al 5.8% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.608.000 spettatori pari al 6.8%.

quarto grado – le storie

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.110.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.139.000 (4.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.715.000 spettatori (7.3%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 338.000 spettatori con l’1.4% di share e sul Nove Don’t Forget the Lyrics! ha raccolto 378.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti si porta al % con .000 spettatori.

Preserale

IL CANTANTE MASCHERATO

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.441.000 spettatori (22%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.026.000 spettatori (26.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.190.000 spettatori con il 14.7% di share e Avanti un Altro! 3.406.000 con il 18.4% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 681.000 spettatori con il 3.8% e The Good Doctor 654.000 (3.1%).

Su Italia1 CSI Miami segna il 3% con 622.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.339.000 spettatori con l’11.7% di share e Blob segna 943.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 825.000 spettatori. Su La7 TgLa7 Speciale interessa 584.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 4MasterChef Italia fa compagnia a 177.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 233.000 spettatori (1.3%).

piu' forti del destino 5

Daytime Mattina

Su Rai1 l’Edizione Straordinaria del Tg1 informa 1.027.000 spettatori con il 18% e Uno Mattina Speciale 980.000 telespettatori con il 18.1% di share; la prima parte di Storie Italiane interessa a 895.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.430.000 spettatori (23.4%) e Mattino Cinque News 1.013.000 spettatori (18.1%) nella prima parte e 984.000 (18.7%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.5% con 252.000 spettatori.

il cantante mascherato

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 164.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e di 189.000 (3.6%), Chicago P.D. di 272.000 (4.8%). Su Rai3 Agorà convince 393.000 spettatori pari al 6.8% di share e Agorà Extra si porta al 5.3% con 279.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 103.000 spettatori con share del 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 126.000 spettatori con il 2.7% nelle News e 231.000 (3.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 190.000 spettatori pari al 3.6%.

propaganda live 2

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 863.000 spettatori (13.4%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.768.000 spettatori (15.6%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.480.000 telespettatori con il 17.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 610.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte e 1.074.000 (9.8%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 330.000 spettatori con il 4.2% di share, La Pupa e il Secchione Short interessa a 674.000 spettatori (5.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 703.000 spettatori con il 4.9%.

il cantante mascherato 3

Su Rai3 Elisir è seguito da 352.000 spettatori (5.5%), il TG delle 12 da 921.000 spettatori (9.8%), Quante Storie si porta al 5.7% con 741.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 555.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 165.000 spettatori con l’1.5% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 614.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 368.000 spettatori con share del 5.5% nella prima parte e 553.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 126.000 spettatori (1%).

piu' forti del destino 5

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.812.000 spettatori (14.4%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.054.000 spettatori (18.7%). La Vita in Diretta informa 2.246.000 spettatori con il 17.9% (presentazione 1.833.000 – 16.9%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.390.000 spettatori (16.7%), Una Vita ha convinto 2.342.000 spettatori con il 17.5% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23% con 2.792.000 spettatori (finale 2.380.000 – 21.2%). Amici interessa a 1.961.000 spettatori (18%) e Love is in the Air interessa a 1.687.000 spettatori (15.9%), Pomeriggio Cinque a 1.793.000 spettatori con il 14.5% (presentazione 1.500.000 – 13.6%, saluti 1.659.000 – 12.1%).

il cantante mascherato 2

Su Rai 2 Ore 14 interessa a 570.000 spettatori (4.3%), Detto Fatto ha convinto 504.000 spettatori con il 4.6% di share e Speciale Tg2 informa 388.000 spettatori (3%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 563.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 599.000 (4.5%) nel secondo e 503.000 (4%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 377.000 spettatori (3.3%) e Modern Family intrattiene 250.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.209.000 spettatori (16%) e Speciale Tg3 609.000 spettatori con il 5.4% di share; Geo registra 1.429.000 spettatori con l’11% di share (Aspettando Geo 921.000 – 8.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 832.000 spettatori con il 6.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 472.000 spettatori con il 4.1% e Tagadà#Focus 456.000 (4.3%). Su TV8 L’Amore nelle Piccole Cose è la scelta di 183.000 spettatori (1.6%).

crozza

Seconda Serata

Su Rai1 TV7 convince 629.000 spettatori con l’11.7% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 643.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rai2 Belve segna 392.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 La Grande Storia segna l’1.7% con 250.000 spettatori. Su Italia1 Man of Tai Chi viene visto da una media di 449.000 ascoltatori con il 6.3% di share. Su Rete4 Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa ha segnato il 6.3% con 292.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

piu' forti del destino 3

Ore 13.30 3.583.000 (24.8%)

Ore 20.00 5.640.000 (25.9%)

TG2

Ore 13.00 2.125.000 (15.6%)

Ore 20.30 1.280.000 (5.6%)

TG3

Ore 14.25 1.449.000 (10.9%)

Ore 19.00 2.129.000 (12.1%)

TG5

Ore 13.00 2.846.000 (20.6%)

Ore 20.00 4.257.000 (19.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.131.000 (10%)

Ore 18.30 381.000 (2.3%)

TG4

piu' forti del destino

Ore 12.00 265.000 (3%)

Ore 18.55 733.000 (4.1%)

TGLA7

IL CANTANTE MASCHERATO

il cantante mascherato 6

Ore 13.30 703.000 (4.9%)

Ore 20.00 1.310.000 (6%)

il cantante mascherato il cantante mascherato 7 cantante mascherato 1