PIPPITEL! – SU RAI1 “TIM SUMMER HITS” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18% DI SHARE E 2.1 MILIONI DI TELESPETTATORI – SU CANALE5 TIENE “MIO FIGLIO” CON IL 16.6% DI SHARE E 1.9 MILIONI DI TELEMORENTI – SU RETE4 “QUARTO GRADO – LE STORIE” AL 7.5% - SU ITALIA1 “INTO THE STORM” AL 6.1% – “TECHETECHETÈ” (15.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.7%), BARRA-POLETTI (5.1%) APRILE-TELESE (7.8%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 19 luglio 2024, su Rai1 Tim Summer Hits ha interessato 2.102.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale5 Mio figlio in prima visione ha conquistato 1.930.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 Miss Merkel intrattiene 491.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Into the Storm debutta incollando davanti al video 769.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai3 I Ragazzi delle Scorte segna 342.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 781.000 spettatori (7.5%). Su La7 Speciale Atlantide – Borsellino e le Stragi raggiunge 347.000 spettatori e il 3.7%.

Su Tv8 I delitti del BarLume – Donne con le palle ottiene 355.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 351.000 spettatori (2.8%). Sul 20 la 2° stagione di The Equalizer debutta sintonizzando 160.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 Infernal Affairs è scelto da 232.000 spettatori (1.8%). Su Iris Un amore all’altezza è seguito da 280.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiMovie Quo vadis, Aida? sigla 142.000 spettatori (1.1%). Su La5 la replica di Temptation Island è seguita da 305.000 spettatori (3%).

Access Prime Time

Sempre bene In Onda

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.133.000 spettatori (15.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.187.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai2 TG2 Post raduna 549.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 987.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.027.000 spettatori (7.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.366.000 spettatori (9.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 627.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 724.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.100.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 361.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 609.000 spettatori (4.4%).

Preserale

Risale Reazione a Catena.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.156.000 spettatori pari al 23.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.943.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.140.000 spettatori (13.4%), mentre The Wall ha convinto 1.779.000 spettatori (16.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (369.000 – 4.4%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 336.000 spettatori con il 3.3% e S.W.A.T. 381.000 spettatori con il 3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 263.000 spettatori (2.7%) e FBI: Most Wanted raccoglie 398.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.773.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 776.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 431.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 161.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 196.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 448.000 spettatori con il 3.6%.

Daytime Mattina

TG1Mattina Estate tiene testa a Prima Pagina TG5.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 519.000 spettatori con il 16.5% (all’interno il TG1 delle 7 a 410.000 e il 15.5% e il TG1 delle 8 a 841.000 e il 21.7%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 611.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 452.000 spettatori con il 18.2% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 829.000 spettatori con il 21.5%.

A seguire Morning News raccoglie 624.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte e 567.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte (Saluti a 533.000 e il 14.8%). Su Rai2 Era d’estate dà il buongiorno a 60.000 spettatori (1.8%). A seguire TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 98.000 spettatori (2.6%) e Radio2 Happy Family è visto da 113.000 spettatori (3.3%), mentre TG2 Storie arriva a 105.000 spettatori (3%) e TG2 Flash a 77.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Una Mamma per Amica è seguito da 46.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 80.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio, mentre Station 19 sigla 73.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 79.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 104.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio.

Su Rai3, dopo una presentazione (181.000 – 4.7%), Agorà Estate intrattiene 174.000 spettatori (4.8%) e 133.000 spettatori (4.1%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 157.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 44.000 spettatori (1.2%) e Love Is In The Air è visto da 68.000 spettatori (2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 153.000 spettatori (4.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 139.000 spettatori (4.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 202.000 spettatori (5.7%), 188.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 202.000 spettatori (5.8%).

Daytime Mezzogiorno

Bene le ammiraglie.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 889.000 spettatori (18.2%), mentre Camper arriva a 1.442.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.054.000 spettatori con il 17.4%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (114.000 – 3%), La nave dei sogni – Singapore raduna 291.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 198.000 spettatori (3.6%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 660.000 spettatori (6%) e 532.000 spettatori (4.7%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 211.000 spettatori (4.7%) e il TG3 delle 12 informa 563.000 spettatori (8.9%).

A seguire Quante Storie conquista 420.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 378.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 383.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 122.000 spettatori pari al 2.9%. Dopo il TG, Detective in Corsia raduna 291.000 spettatori pari al 3% nel primo episodio e 448.000 spettatori pari al 4% nel secondo episodio. Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 256.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 378.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte chiamata Oggi.

Su Tv8 4 Hotel arriva a 68.000 spettatori (1.5%) e 4 Ristoranti 169.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (83.000 – 2.1% e 71.000 – 1.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 138.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 207.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Il Tour all’Arrivo al 18.5%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.309.000 – 20.8%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.145.000 spettatori con l’11.6% nel primo episodio e 1.078.000 spettatori con il 12.9% nel secondo episodio. Dopo una breve edizione del TG1 (1.181.000 – 15.8%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.386.000 spettatori con il 19% nella presentazione e 1.754.000 spettatori con il 22.7%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.115.000 spettatori pari al 19%, Endless Love incolla davanti al video 1.970.000 spettatori pari al 19.3%, The Family raduna 1.577.000 spettatori pari al 17.8% e La Promessa segna 1.345.000 spettatori pari al 16.6%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.192.000 spettatori pari al 16.3% nella prima parte e 1.013.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte (I Saluti a 812.000 e il 10.2%). Su Rai2 il Tour de France totalizza 918.000 spettatori pari al 9.6% nel Tour in Diretta e 1.539.000 spettatori pari al 18.5% nel Tour all’Arrivo, mentre Tour Replay arriva a 886.000 spettatori pari all’11.6%. A seguire Squadra Speciale Colonia interessa 256.000 spettatori (3.4%). Su Italia1, dopo Backstage Battiti Live (464.000 – 4.1%), I Simpson ha raccolto 376.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 373.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 346.000 spettatori (3.9%). A seguire Lethal Weapon raduna 303.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 315.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 251.000 spettatori (3.3%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.009.000 spettatori (18.5%), mentre Il Provinciale coinvolge 381.000 spettatori (4.5%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 335.000 spettatori (4.2%) e Overland interessa 541.000 spettatori (7.3%) A seguire Geo Magazine conquista 663.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 543.000 spettatori con il 5.6%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 375.000 spettatori con il 4.5%. A seguire Asso sigla 269.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 175.000 spettatori pari al 2%, mentre L’Ingegneria del Passato arriva a 153.000 spettatori pari al 2%.

Su Tv8 Un ragazzo quasi perfetto segna 232.000 spettatori (2.3%), C’era una volta a Shaw Bay 176.000 spettatori (2.2%) e Un principe da sogno 181.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali interessa 144.000 spettatori (1.6%), mentre Ombre e Misteri raduna 105.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 94.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. A seguire Little Big Italy è scelto da 220.000 spettatori (2.6%).

Seconda Serata

2.3% per I Vinili di Maccio Capatonda e Simona Quadarella.

Su Rai1 Codice – La Vita è Digitale è scelto da 448.000 spettatori con il 9.5%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 755.000 spettatori (12.3%). Su Rai2 I Vinili di… raccoglie 201.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1 Blu profondo 3 segna 415.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Butterflies in Berlin interessa 165.000 spettatori (1.8%), mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 170.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 East New York è la scelta di 155.000 spettatori (4.5%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 103.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta sigla 142.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Nove Comedy Club intrattiene 145.000 spettatori pari al 2.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.674.000 (23.8%)

Ore 20:00 3.120.000 (23.8%)

TG2

Ore 13:00 1.311.000 (12.4%)

Ore 20:30 791.000 (5.8%)

TG3

Ore 14:25 1.280.000 (12.7%)

Ore 19:00 1.204.000 (12%)

TG5

Ore 13:00 2.356.000 (22.1%)

Ore 20:00 2.511.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.092.000 (12.8%)

Ore 18:30 319.000 (3.9%)

TG4

Ore 11:55 296.000 (4.7%)

Ore 18:55 444.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13:30 556.000 (5%)

Ore 20:00 982.000 (7.4%)

