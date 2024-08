PIPPITEL! SU RAI1 L’INTRAMONTABILE “SISTER ACT – UNA SVITATA IN ABITO DA SUORA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14.1% DI SHARE E 1.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 LA REPLICA DE “LO SHOW DEI RECORD” FA IL 12.6% CON 1.3 MILIONI DI TELEMORENTI - SU ITALIA1 “RITORNO AL FUTURO” AL 5.7% - “TECHETECHETÈ” (20%), “PAPERISSIMA SPRINT” (11.9%), SCAMPINI (4.8%), APRILE-TELESE (5.5%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

sister act 4

Nella serata di ieri, sabato 17 agosto 2024, su Rai1 Sister Act – Una svitata in abito da suora ha conquistato 1.663.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.319.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 Killer dal sangue blu è la scelta di 734.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 Ritorno al futuro ha radunato 670.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il buono, il brutto, il cattivo, in onda dalle 20:29 alle 23:26, raggiunge 763.000 spettatori e il 6.4%. Su Rete4 Innamorato pazzo totalizza un a.m. di 535.000 spettatori (4.6%).

lo show dei record

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 294.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 379.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 296.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio. Sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di 273.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 Fighting è seguito da 199.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Wake Up – Il risveglio è scelto da 319.000 spettatori (2.6%). Su Iris Giochi di potere interessa 303.000 spettatori pari al 2.5%. Su RaiPremium Amore Criminale raggiunge 168.000 spettatori e l’1.4%. Su TopCrime Poirot è scelto da 235.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time

sister act 2

Su Rai1 Techetechetè, dalle 20:42 alle 21:25, raduna 2.595.000 spettatori pari al 20%. Su Canale5 Paperissima Sprint, dalle 20:42 alle 21:07, arriva a 1.552.000 spettatori con l’11.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 872.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 523.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 623.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 722.000 spettatori pari al 5.5%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 478.000 spettatori pari al 3.7%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ottiene un a.m. di 238.000 spettatori (1.9%).

lo show dei record 4

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.523.000 spettatori pari al 16.5%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.284.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.095.000 spettatori (12.2%), mentre The Wall ha convinto 1.481.000 spettatori (14.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (350.000 – 4.2%), N.C.I.S. Los Angeles sigla 279.000 spettatori con il 2.8% e S.W.A.T. segna 371.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 374.000 spettatori (3.9%) e FBI: Most Wanted raggiunge 382.000 spettatori (3.3%).

sister act 3

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.483.000 spettatori pari al 13.3%, mentre Blob segna 501.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Terra Amara interessa 451.000 spettatori (3.8%). Su La7 Il Palio di Siena conquista 918.000 spettatori (9.1%) ne La Corsa dalle 18:54 alle 19:44 e 706.000 spettatori (6.3%) ne La Festa dalle 19:46 alle 19:50. Su Tv8 4 Hotel registra 211.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 257.000 spettatori (2.6%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Linea Blu dà il buongiorno a 304.000 spettatori (10.5%), il TG1 delle 8 totalizza 713.000 spettatori (19.1%) e TG1 Dialogo interessa 690.000 spettatori (18.1%). A seguire il meglio di Unomattina Weekly è visto da 667.000 spettatori (16.4%) e, dopo un breve TG1 (702.000 – 17.5%), il meglio di Buongiorno Benessere Estate sigla 788.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 398.000 spettatori pari al 18.7% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.019.000 spettatori pari al 27%, mentre Eden Pianeta Selvaggio segna 502.000 spettatori pari al 12.5% e Meraviglie del Pacifico sigla 377.000 spettatori pari all’8.9%. Su Rai2 I Misteri di Martha’s Vineyard totalizza 94.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 126.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio.

ritorno al futuro

A seguire Bellissima Italia è seguito da 145.000 spettatori con il 3.6% nella prima parte e 225.000 spettatori con il 5% nella seconda parte. Su Italia1 The Goldbergs ottiene 121.000 spettatori (3%) nel primo episodio, 133.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio e 189.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio, mentre The Middle totalizza 195.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 209.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 267.000 spettatori (5.3%) nel terzo episodio.

sister act 1

Su Rai3 Miseria e nobiltà segna 68.000 spettatori con l’1.7% e Geo interessa 75.000 spettatori con l’1.6%. Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale registra 77.000 spettatori (2%), mentre Liberate mio marito colleziona 123.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus News è seguito da 100.000 spettatori (3.9%) e, dopo il TG La7 delle 7:35 (183.000 – 5.7%), Uozzap! Classic interessa 132.000 spettatori (3.5%) e Miss Marple totalizza 103.000 spettatori (2.5%).

lo show dei record 3

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Discovery colleziona 910.000 spettatori (15.8%) e Azzurro – Storie di Mare raduna 1.295.000 spettatori (18%), mentre Linea Verde Sentieri arriva a 1.867.000 spettatori (17.7%). Su Canale5 il meglio di Forum colleziona 977.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (226.000 – 4.4%), Dreams Road raccoglie 198.000 spettatori con il 3.4% e Felicità – La Stagione della Famiglia interessa 300.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 262.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio, 313.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio e 296.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio.

sister act

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 980.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Storia delle Nostre Città è visto da 149.000 spettatori (2.7%) e il TG3 delle 12 è seguito da 508.000 spettatori (7.1%). A seguire Il medico dei pazzi è scelto da 322.000 spettatori (3.1%). Su Rete4, dopo il TG, Detective in Corsia coinvolge 284.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 I tartassati raccoglie 123.000 spettatori (1.9%), mentre Like – Tutto Ciò che Piace raduna 130.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 le Prove del GP Austria di MotoGP raggiungono 169.000 spettatori e il 3.2%, mentre quelle di Moto3 150.000 spettatori e l’1.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 137.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 288.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

delorean ritorno al futuro

Su Rai1, dopo la presentazione (1.368.000 – 12.3%), Linea Blu segna 1.254.000 spettatori (12.1%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 946.000 spettatori (10.9%), mentre A Sua Immagine è seguito da 674.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 791.000 spettatori (10.1%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (909.000 – 11.8%), La migliore avventura della mia vita totalizza 759.000 spettatori (9.7%). Su Canale5 Beautiful conquista 1.831.000 spettatori (16.8%), My Home My Destiny raggiunge 1.698.000 spettatori (17.5%) e La Promessa totalizza 1.543.000 spettatori (18.9%). A seguire Vittoria e Abdul è scelto da 912.000 spettatori (11.7%). Su Rai2 JL Ranch incolla davanti al video 337.000 spettatori pari al 3.3% e Darrow & Darrow è seguito da 354.000 spettatori pari al 4.4%. A seguire Da Aosta ai 4mila arriva a 289.000 spettatori pari al 3.8%.

SISTER ACT - WHOOPI GOLDBERG AL CASINO

Su Italia1 Sono pazzo di Iris Blond raduna 370.000 spettatori (3.7%), mentre The Flash raccoglie 184.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 215.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio e Due Uomini e 1/2 arriva a 223.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 205.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.152.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Hudson e Rex è seguito da 449.000 spettatori pari al 4.8%. A seguire La Confessione raduna 357.000 spettatori pari al 4.4%, TGR – Speciale La Cavalcata intrattiene 370.000 spettatori (4.8%) e Presadiretta interessa 508.000 spettatori pari al 6.3% (presentazione a 314.000 e il 4.2%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 563.000 spettatori (5.5%) e Vita Segreta degli Animali è visto da 256.000 spettatori (3%).

lo show dei record 2

A seguire L’ultimo samurai arriva a 398.000 spettatori (5%). Su La7 Operazione sottoveste segna 309.000 spettatori con il 3.3%, mentre La donna più bella del mondo totalizza 282.000 spettatori con il 3.6%. Su Tv8, dopo le Prove del GP Austria di Moto2 (279.000 – 2.5%), MotoGP – Sprint Race sigla 450.000 spettatori (4.7%) e Paddock Live Show è visto da 213.000 spettatori (2.6%). A seguire Il triangolo delle Bermude è visto da 216.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Crimini Italiani raduna 281.000 spettatori pari al 2.7% e Faking It – Bugie Criminali interessa 246.000 spettatori pari al 3.1%. A seguire Little Big Italy arriva a 207.000 spettatori pari al 2.7%.

ritorno al futuro 1

Seconda Serata

Su Rai1 Techeteche Top Ten registra 1.046.000 spettatori (12%), mentre Cecchi Gori – Una Famiglia Italiana cattura l’attenzione di 326.000 spettatori (6.8%). Su Canale5 TG5 Notte totalizza 454.000 spettatori (10.1%). Su Rai2 l’esordio di 90esimo Minuto di Sabato segna 440.000 spettatori (4.3%). A seguire TG2 Dossier è visto da 202.000 spettatori (3.1%) e TG2 Storie 62.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Il segreto del mio successo è visto da 358.000 spettatori (6.4%).

lo show dei record 1

Su Rai3 Km9 è visto da 318.000 spettatori con il 3.8% e, dopo il TG3 (203.000 – 2.6%), Acqua e anice conquista 131.000 spettatori con il 3% Su Rete4 I nuovi mostri è scelto da 239.000 spettatori (4.3%). Su La7 TGLa7 Notte sigla 117.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 217.000 spettatori (4.2%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali arriva a 256.000 spettatori pari al 3.3%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.817.000 (24.6%) – h.13:30 2.828.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.337.000 (11.6%) – h.13 835.000 (6.5%) – h.20:30

TG3 1.457.000 (13.8%) – h.14:15 1.052.000 (10.6%) – h.19

TG5 2.451.000 (21.3%) – h.13 2.131.000 (17.5%) – h.20

STUDIO APERTO 1.296.000 (13.7%) – h.12:25 422.000 (5%) – h.18:25

TG4 321.000 (4.5%) – h.11:55 392.000 (3.9%) – h.19

ritorno al futuro 2

TGLA7 583.000 (5.1%) – h.13:30 800.000 (6.6%) – h.20

RITORNO AL FUTURO SKATE VOLANTE