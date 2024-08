PIPPITEL! LA SCHERMA IN ACCESS FA VOLARE RAI2 AL 22.4%. LA SECONDA RETE CALA SUBITO DOPO CON IL BEACH VOLLEY ALL11.3% - SU RAI1 “AMORE, CUCINA E CURRY” FERMO AL 10.2%, SU CANALE5 LA REPLICA DI “MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS” NON VA OLTRE IL 10.5% - APRILE TELESE IN PRIMA SERATA AL 4.2% - “TECHETECHETÈ EXTRA” (11%), “PAPERISSIMA SPRINT” (11.2%), BARRA-POLETTI (3.7%) APRILE-TELESE IN ACCESS (5.2%)

Nella serata di ieri, giovedì 1 agosto 2024, su Rai1 Amore, cucina e curry ha interessato 1.371.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 la replica di Michelle Impossible & Friends ha conquistato 1.167.000 spettatori con uno share del 10.5% (ultimo breve segmento: 523.000 – 11.8%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 22:10 alle 22:51 l’incontro di Beach Volley femminile Italia-Brasile raccoglie 1.588.000 spettatori pari all’11.3%.

Su Italia1 Chicago Med ha incollato davanti al video 757.000 spettatori pari al 6%. Su Rai3 il film Ibiza segna 700.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete4 Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile totalizza un a.m. di 523.000 spettatori (3.8%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 627.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Il matrimonio del mio migliore amico ottiene 348.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Tel chi el Telùn con Aldo Giovanni e Giacomo raduna 429.000 spettatori (3%). Sul 20 Overdrive arriva a .000 spettatori (%).

Su Rai4 Hawai Five O è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Everest è seguito da .000 spettatori pari al %. Su Rai Premium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sigla 381.000 spettatori (2.7%). Su Rai Sport – dalle 20:39 alle 22:27 – per le le Olimpiadi di Parigi 2024, le semifinali e finali di Nuoto hanno raccolto 1.055.000 spettatori pari al 6.8%. A seguire la BMX ha raggiunto 822.000 spettatori pari al 6.3%.

Access Prime Time

Cash or Trash regge alle Olimpiadi.

Su Rai1 Techetchetè extra ha ottenuto 1.821.000 spettatori con l’11%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.858.000 spettatori pari all’11.2%. Su Rai2 – dalle 20:32 alle 21:39 – per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Scherma, con la finale di fioretto a squadre donne (valsa all’Italia una medaglia d’argento), intrattiene 3.666.000 spettatori pari al 22.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.039.000 spettatori (6.3%).

Su Rai3 Caro Marziano è visto da 743.000 spettatori (4.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.313.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 543.000 spettatori e il 3.5% nella prima parte e 631.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 862.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 262.000 spettatori pari all’1.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 553.000 spettatori (3.4%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 366.000 spettatori (2.3%). Su Eurosport 2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Scherma ha raggiunto 360.000 spettatori pari al 2.2%.

Preserale

In 2,6 mln per l’oro dei record di Simone Biles.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.800.000 spettatori pari al 17.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.438.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.192.000 spettatori (10.7%), mentre The Wall ha convinto 1.424.000 spettatori (12.4%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ginnastica Artistica raccoglie 2.598.000 appassionati pari al 19.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 212.000 spettatori (2%) e FBI: Most Wanted raccoglie 397.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.554.000 spettatori (12.2%). A seguire Blob segna 559.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Terra Amara interessa 432.000 spettatori (3%). Su La7 Padre Brown raduna 142.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 146.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 267.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Sport l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 raduna 717.000 spettatori (7.2%) con l’incontro di Beach Volley Svezia-Italia, e 501.000 spettatori (3.6%) con il Tiro con l’Arco. Su Eurosport 1 e Eurosport 4, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ginnastica Artistica raccoglie 325.000 spettatori con il 2.8%.

Daytime Mattina

Grandi numeri per il Judo.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 532.000 spettatori con il 16%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 776.000 persone con il 18.7%. Unomattina Estate intrattiene 529.000 spettatori con il 12.8%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 470.000 spettatori (18.6%), TG5 Mattina 838.000 (20.3%). A seguire Morning News raccoglie 674.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte e 653.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte.

Su Rai2 Qui Parigi è visto da 322.000 spettatori (9%). L’Atletica Leggera, per le Olimpiadi di Parigi 2024, segna 673.000 spettatori (16.7%), dalle 7:57 alle 9:28, e 803.000 spettatori (20.3%) dalle 9:47 alle 10:38 (in mezzo TG2 Mattina: 786.000 – 21.2%). Il Judo ha raccolto 1.123.000 spettatori (26%). Su Italia1 Law & Order Unità Speciale sigla 57.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 101.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 112.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (116.000 – 2.8%), Agorà Estate intrattiene 99.000 spettatori (2.5%) e 44.000 spettatori (1.2%) nella parte Extra, mentre Elisir Estate – il meglio di totalizza 73.000 spettatori (1.7%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 84.000 spettatori (2.1%) e Love is in the air è visto da 74.000 spettatori (1.9%).

Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 78.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 120.000 spettatori (3.9%) nella prima parte News e, dopo il TGLa7 a 207.000 spettatori (5.3%), di 157.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 145.000 spettatori (3.6%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Golf segna 114.000 spettatori (3.1%), il Canottaggio 186.000 (4.9%), il Canottaggio femminile 246.000 (6.3%), ancora Canottaggio 275.000 (6.8%), di nuovo il Canottaggio femminile 314.000 (7.6%), il Golf 175.000 (4%).

Daytime Mezzogiorno

Bene il Nuoto.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 672.000 spettatori (12.1%), mentre Camper arriva a 1.239.000 spettatori (13.2%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.071.000 spettatori con il 15.7%. Su Rai2 l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 raduna 995.000 spettatori pari al 21.7% con l’Atletica Leggera, 1.214.000 appassionati pari al 19.4% con il Nuoto. L’incontro di Pugilato Carini-Khelif segna 1.717.000 spettatori (20.1%). Di nuovo il Nuoto 2.179.000 (22.6%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 180.000 spettatori (2.9%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 670.000 spettatori (5.7%) e 429.000 spettatori (3.6%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 212.000 spettatori (4.1%) e il TG3 delle 12 informa 377.000 spettatori (5.2%). A seguire Quante Storie conquista 343.000 spettatori (3.9%) e 392.000 spettatori (3.7%). Passato e Presente è seguito da 355.000 spettatori (3%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 191.000 spettatori pari al 2%, nella seconda metà del primo episodio, e 293.000 spettatori pari al 2.6%, nel secondo episodio.

Su La7 L’Aria che Tira interessa 198.000 spettatori con il 3.9% nella prima parte e 301.000 spettatori con il 3.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Nuoto raccoglie 282.000 (6%), il Golf 327.000 (6.7%). Il Judo raccoglie, dalle 11.34 alle 12.55, un netto di 333.000 spettatori (4.4%), intervallato da Scherma (495.000 – 7.3%), Canottaggio (650.000 – 8.5%), di nuovo Scherma (657.000 – 8%), Golf (381.000 – 4.2%). Il Tennis femminile segna 677.000 spettatori e il 5.9%.

Daytime Pomeriggio

Il Tennis va forte su Rai2 e Rai Sport.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.969.000 – 16.9%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.083.000 spettatori con il 10.8%. Estate in Diretta Start segna 937.000 spettatori con l’11.2%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.151.000 – 13.7%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.177.000 spettatori con il 14.7% nella presentazione e di 1.339.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.911.000 spettatori pari al 16.3%, Endless Love incolla davanti al video 1.899.000 spettatori pari al 17.1%, The Family raduna 1.637.000 spettatori pari al 16.7% e La Promessa segna 1.482.000 spettatori pari al 17.3%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.016.000 spettatori pari al 12.6% nella prima parte e 896.000 spettatori pari al 10.6% nella seconda parte (I Saluti a 807.000 e l’8.8%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 il Tennis raduna 2.088.000 appassionati pari al 17.7% (con la Errani e la Paolini), la replica dell’incontro di Pugilato della Carini 1.896.000 (16.7%), il Canottaggio 2.020.000 (17.8%), il Golf 1.397.000 (13%). A seguire la Scherma 1.386.000 spettatori (14.4%), la Canoa 1.123.000 (13%), la Pallanuoto 1.120.000 (13.7%), il Judo 1.100.000 (13.4%), la Canoa 1.430.000 (16.5%), di nuovo il Judo 1.484.000 (16.3%). Su Italia1 gli ascolti di Backstage Battiti Live sono pari a 348.000 individui e al 3%.

I Simpson ha raccolto 310.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio, e 376.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 290.000 spettatori (3%). A seguire Magnum PI raduna 249.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 289.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 215.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.791.000 spettatori (15.5%), mentre Il Provinciale coinvolge 334.000 spettatori (3.6%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 258.000 spettatori (3%) e Overland interessa 372.000 spettatori (4.6%). A seguire Geo Magazine conquista 565.000 spettatori (6.3%).

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 577.000 spettatori con il 5.4%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 410.000 spettatori con il 4.6%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 163.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 La Cometa degli Amanti segna 89.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy raduna 148.000 spettatori (1.6%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Vela raccoglie 450.000 spettatori (3.8%), l’Atletica Leggera 425.000 (3.8%). Il Tennis, con il match di Musetti, segna 901.000 spettatori e il 9.7%. A seguire l’incontro di Pallavolo femminile Italia-Olanda segna 1.049.000 spettatori pari al 12.5%.

Seconda Serata

Ferie d’agosto al 5%.

Su Rai1 Il Provinciale è scelto da 378.000 spettatori con il 6.6%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 403.000 spettatori (11.9%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie 1.214.000 spettatori pari al 14.3%. Il Meglio Di... segna 282.000 spettatori e l’8.7%. Su Italia1 Law & Order segna 295.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Mixer Vent’anni di Televisione ha interessato 320.000 spettatori (2.9%) mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 266.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Ferie d’agosto è la scelta di 269.000 spettatori (5%). Su La7 Arance e Martello è visto da 149.000 spettatori (2.1%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.494.000 (21%) – h.13:30 2.621.000 (17.9%) – h.20

TG2 2.197.000 (19.6%) – h.13 2.405.000 (15.4%) – h.20:30

TG3 1.226.000 (11.3%) – h.14:25 1.092.000 (10.1%) – h.19

TG5 2.309.000 (20.4%) – h.13 2.086.000 (14.1%) – h.20

STUDIO APERTO 925.000 (9.7%) – h.12:25 374.000 (4%) – h.18:25

TG4 255.000 (3.5%) – h.11:55 396.000 (3.6%) – h.18:55

TGLA7 419.000 (3.5%) – h.13:30 753.000 (5.1%) – h.20