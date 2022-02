PIPPITEL! SERATA IN CALO PER LE AMMIRAGLIE. SU RAI1 “IL CANTANTE MASCHERATO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.9% DI SHARE E 3.3. MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “FOSCA INNOCENTI” SI FERMA AL 16.5% - SU RETE4 “QUARTO GRADO” AL 7.4%, LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA” AL 4.7% - SUL NOVE IL RITORNO DI CROZZA AL 4.8% - AMADEUS (21.5%), STRISCIA (16%), PALOMBA (4%), GRUBER (5.9%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

il cantante mascherato

Nella serata di ieri, venerdì 18 febbraio 2022, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 21:58 alle 00:27, ha conquistato 3.347.000 spettatori pari al 18.9% di share (presentazione di 20 minuti a 3.974.000 e il 16.2%). Su Canale5 Fosca Innocenti dalle 21:40 alle 23:32 ha incollato davanti al video 3.523.000 spettatori con uno share del 16.5%. In sovrapposizione Il Cantante Mascherato 16.98% vs Fosca Innocenti 16.46%. Su Rai2 N.C.I.S. è visto da 1.185.000 spettatori (4.8%) e N.C.I.S. Hawai’i da 924.000 spettatori (4.3%).

fosca innocenti 7

Su Italia1 Transporter: Extreme ha raccolto 1.330.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai3 Frieden – Il Prezzo della Pace interessa 592.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.284.000 spettatori (7.4%). Su La7 Propaganda Live registra 770.000 spettatori pari al 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 332.000 spettatori (1.6%). Sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza è seguito da 1.097.000 spettatori (4.8%). Su Iris Brivido nella notte è la scelta di 346.000 spettatori (1.5%). Su RaiPremium la replica di Màkari 2 è vista da 241.000 spettatori (1.1%). Su La5 la replica di Grande Fratello Vip arriva a 262.000 spettatori (1.8%). Su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida incolla 263.000 spettatori (1.1%).

Access Prime Time

il cantante mascherato 2

Don’t Forget the Lyrics sale in attesa di Crozza.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.252.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.915.000 spettatori pari al 16%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 970.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.344.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.306.000 spettatori pari al 5.6% (presentazione a 871.000 e il 3.9%) e Un Posto al Sole da 1.545.000 spettatori pari al 6.3%.

quarto grado

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 931.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 976.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.436.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 308.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 488.000 spettatori (2%). Su RaiPremium Don Matteo 8 segna 526.000 spettatori (2.2%).

Preserale

Blob al 5.1%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.453.000 spettatori pari al 21.5%, mentre L’Eredità è visto da 5.024.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.769.000 spettatori (17.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.919.000 spettatori (20.5%). Su Rai2 Cerchi Azzurri raccoglie 386.000 spettatori (2.1%) e 9-1-1 733.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 578.000 spettatori (2.7%).

il cantante mascherato 3

Su Rai3 Tg Regione informa 2.668.000 spettatori pari al 13.1%, mentre Blob segna 1.090.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 873.000 spettatori (4%). Su La7 Lie to Me ha totalizzato 129.000 spettatori (0.9%) nel primo episodio e 185.000 spettatori (1%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 276.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 290.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium Don Matteo 8 arriva a 381.000 spettatori (2%).

Daytime Mattina

La seconda parte di Mattino Cinque tocca il 19.5%.

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 621.000 spettatori (12.3%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:54 e 958.000 spettatori (16.8%) dalle 8:37 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.230.000 spettatori (20.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 811.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 574.000 spettatori con il 16.6% e Tg5 Mattina 1.199.000 spettatori con il 20%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 985.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte dalle 8:41 alle 9:48 e 1.046.000 spettatori con il 19.5% nella seconda parte dalle 9:52 alle 10:37.

fosca innocenti

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dalle 9:10 alle 10:59 sono viste da 384.000 spettatori pari al 7% (Skicross a 406.000 e il 7.5%, Pattinaggio sul Ghiaccio a 411.000 e il 7.4%, Biathlon a 382.000 e il 7.1%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 157.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 170.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio, mentre Chicago Med è scelto da 197.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:58 alle 7:36 realizza un ascolto pari a 590.000 spettatori e il 13.3%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 770.000 spettatori e il 13.8%. A seguire Agorà convince 385.000 spettatori pari al 6.6% e Agorà Extra 344.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 119.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 162.000 spettatori (3%) e Coffee Break di 153.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mezzogiorno

milly carlucci vs vanessa incontrada

In crescita Rete 4.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 879.000 spettatori (13.2%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.855.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.493.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 548.000 spettatori (8%) nella prima parte e 970.000 spettatori (9.5%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago P.D. è seguito da 278.000 spettatori (3.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 630.000 spettatori (4.8%) e Sport Mediaset a 686.000 spettatori (4.7%).

propaganda live

Su Rai3 Elisir interessa 432.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 331.000 e il 5.9%), il Tg3 delle 12 informa 867.000 spettatori (9.8%), Quante Storie conquista 742.000 spettatori (5.8%) e Passato e Presente arriva a 617.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Carabinieri ha incollato 177.000 spettatori (2.8%) e, dopo il tg, Il Segreto 171.000 spettatori (1.6%) e La Signora in Giallo 688.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 326.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 458.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 158.000 spettatori (1.3%).

Daytime Pomeriggio

Detto Fatto al 4% (possibile la chiusura).

fosca innocenti 2

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.927.000 spettatori (15%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.102.000 spettatori (19.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.430.000 e il 13.6%, Tg1 Economia a 1.555.000 e il 14.7%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.972.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione dalle 17:07 alle 17:27 e 2.419.000 spettatori con il 18.8% dalle 17:27 alle 18:42. Su Canale5 Beautiful conquista 2.470.000 spettatori (17%) e Una Vita 2.572.000 spettatori (18.5%), mentre Uomini e Donne sigla 2.914.000 spettatori pari al 24.1% (Finale a 2.325.000 e il 21.2%), Amici 1.989.000 spettatori (18.4%), Grande Fratello Vip 1.984.000 spettatori (18.7%) e Love Is In The Air 1.897.000 spettatori (16.9%).

il cantante mascherato 6

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.776.000 spettatori pari al 15.1% nella presentazione dalle 17:26 alle 17:47 e 2.010.000 spettatori pari al 15.4% dalle 17:51 alle 18:29 (I Saluti di 10 minuti a 2.008.000 e il 13.9%). Su Rai2 Ore 14 conquista 581.000 spettatori con il 4.3%, Detto Fatto incolla 441.000 spettatori con il 4% e Castle interessa 282.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 528.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 610.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e 559.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio.

fosca innocenti 4

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 391.000 spettatori (3.4%), The Goldbergs 273.000 spettatori (2.5%), Modern Family 286.000 spettatori (2.6%) e Due uomini e mezzo 286.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.564.000 spettatori (18%); Aspettando… Geo arriva a 708.000 spettatori (6.6%) e Geo a 1.443.000 spettatori (11.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 778.000 spettatori con il 5.9%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 450.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Tagadà è visto da 313.000 spettatori (2.7%) e Tagadoc da 152.000 spettatori (1.3%).

quarto grado

Seconda Serata

Belve, con Pamela Prati e Paola Ferrari, riparte dal 2.9%.

Su Rai1 Tv7 è seguito da 798.000 spettatori con il 13.3%. Su Canale5 Life of the Party – Una mamma al college totalizza una media di 702.000 spettatori pari all’8.2%. Su Rai2 la partenza della nuova edizione di Belve segna 438.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Mission: Impossible 2 è visto da 511.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 247.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 Lyncoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa è la scelta di 289.000 spettatori (5.8%). Su La7 TgLa7 informa 186.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 Italia’s Got Talent sigla 105.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi totalizza 366.000 spettatori pari al 2.5%.

Telegiornali

il cantante mascherato 7

TG1

Ore 13.30 3.496.000 (23.9%)

Ore 20.00 5.534.000 (24.7%)

TG2

Ore 13.00 1.899.000 (14.1%)

Ore 20.30 1.161.000 (4.9%)

TG3

Ore 14.25 1.631.000 (11.9%)

Ore 19.00 2.283.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 2.656.000 (19.4%)

Ore 20.00 4.528.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.267.000 (11.5%)

Ore 18.30 587.000 (4%)

TG4

Ore 11.55 306.000 (3.6%)

Ore 18.55 679.000 (3.7%)

TGLA7

il cantante mascherato

Ore 13.30 545.000 (3.8%)

Ore 20.00 1.098.000 (4.9%)