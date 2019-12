IL PIRATA HA FUGA BREVE – È STATA INDIVIDUATA E FERMATA LA PERSONA CHE HA INVESTITO MADRE E FIGLIO DI DUE ANNI NEL BRESCIANO: SI TRATTA DI UNA 22ENNE RINTRACCIATA GRAZIE AI VIDEO DELLE TELECAMERE INSTALLATE IN STRADA – LE CONDIZIONI DEL PICCOLO, TRAVOLTO E SBALZATO DAL SUO PASSEGGINO, RESTANO GRAVISSIME: LA DONNA È ACCUSATA DI LESIONI STRADALI GRAVI E…

Mara Rodella per "www.corriere.it"

il passeggino del bimbo di due anni

È stato individuato e fermato il pirata della strada che ha investito madre e figlio di due anni ieri mattina a Coccaglio, nel Bresciano. Si tratta di una ragazza di 22 anni alla quale le forze dell’ordine sono arrivati grazie ai video delle telecamere installate in strada.

La giovane — che si trova ai domiciliari — è accusata di lesioni stradali gravi e omesso soccorso. La svolta è arrivata nella notte a seguito dell’indagine coordinata dal pm Ambrogio Cassiani. Il bimbo era nel passeggino ed è stato sbalzato. Le sue condizioni restano gravissime.

auto travolge passeggino 6

Già in mattinata udienza di convalida

L’indagine è stata rapidissima. La polizia locale si è messa al lavoro scandagliando i rilevatori di targhe e le telecamere della zona fino a rintracciare l’auto coinvolta nell’impatto e a rilevarne i segni causati dall’incidente. Polizia e carabinieri sono andati a prendere la ragazza all’uscita dal posto di lavoro, a tarda sera. Già in mattinata dovrebbe tenersi l’udienza di convalida in tribunale.

auto travolge passeggino 5

«Abbiamo lavorato senza sosta -dice all’Adnkronos Luca Ferrari comandante della polizia locale di Coccaglio e Cologne- e alla fine grazie all’impegno di tutto il corpo così come alla buona copertura sul territorio del rilevatore di targhe l’abbiamo individuata. La soddisfazione è enorme e il caso è stato risolto in tempi veramente brevi».

auto travolge passeggino 3

La dinamica dell’investimento

La giovane mamma martedì mattina era uscita di casa con il piccolo, accoccolato nel passeggino, per accompagnare all’asilo la figlia più grande, 4 anni. Quasi un rituale mattutino percorrere le vie del paese dove tutta la famiglia è arrivata qualche tempo fa dall’India. Bimba tenuta stretta nella mano destra, passeggino spinto con la sinistra. Così la mamma è arrivata all’attraversamento pedonale che si affaccia sulla direttrice Brescia-Bergamo che attraversa il paese.

auto travolge passeggino 2

Nemmeno 400 metri dalla scuola materna. Pochi passi sulle strisce pedonali e poi, all’improvviso, l’impatto tra l’auto e il passeggino, strappato dalla mano della mamma e volato una decina di metri più in là. Un tonfo pesante sull’asfalto. Impossibile non accorgersi dell’urto. Impossibile non vedere quel fagottino volare in aria e ricadere sulla strada

auto travolge passeggino 1 auto travolge passeggino 4