PIRLA CHI ABBOCCA E COMPRA – L’ULTIMA TROLLATA DI DEMNA, DIRETTORE CREATIVO DI BALENCIAGA? FA SFILARE IN PASSERELLA DEI MODELLI CON IN MANO UNA BUSTA DELLE PATATINE LAY’S COME BORSA: L’ESTERNO È IDENTICO A QUELLO DELLE BUSTE DELLE CHIPS MENTRE L’INTERNO È ARGENTATO. MA NON È TANTO LA BRUTTEZZA A FAR DISCUTERE, MA IL PREZZO FOLLE: GLI SCIROCCATI CHE VOGLIONO BUTTARE SOLDI POSSONO ACQUISTARLA PER… - VIDEO

Giulia Mattioli per www.lastampa.it

Portare ai piedi un paio di sneakers distrutte e tenere tra le mani una busta della spazzatura è, oggi, tremendamente cool. Gli accessori più virali del nostro tempo provengono infatti dalla creatività di uno stilista che ha deciso di provocare, sovvertire canoni, di “trollare”, come si dice in gergo web contemporaneo, sostituendo il bello con il brutto: parliamo di Demna (Gvasalia), direttore creativo di Balenciaga, che è riuscito a lanciare un nuovo accessorio di cui tutti stanno parlando e che, siamo pronti a scommettere, tutti vorranno.

Dopo il sacco della spazzatura, è la spazzatura stessa a diventare un oggetto del desiderio: la busta delle patatine Lay’s è diventata una clutch.

Stretta tra le mani di modelli e modelle durante la sfilata parigina Spring Summer 2023, che si è svolta in una oscura ambientazione fangosa, la borsa-sacchetto di patatine è inizialmente passata inosservata, ma oggi, grazie al potere del web, sta trovando lo spazio mediatico che sperava di avere.

La clutch, disponibile in diverse tonalità in base al gusto delle patatine, è il “next must-have”, scrive Demnagram, il fan account dello stilista divenuto la fonte ufficiale di tutte le news che lo riguardano, accompagnando un post in cui si vede l’interno argentato e la lista degli ingredienti sul retro dell’accessorio a cui è stata applicata una chiusura con zip. Ancora non si sa di preciso quanto costerà la Lay’s x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch, ma i rumors suggeriscono 1.800 dollari.

Lo scorso giugno, durante un evento presso la Royal Acadamy of Fine Arts di Anversa, Demna aveva con sé un vero sacchetto di patatine Lay’s, che ha tenuto sottobraccio per tutte la serata: col senno di poi, si può leggere in quella "performance" un’anticipazione della collaborazione col celebre brand di patatine, o forse il momento in cui lo stilista georgiano ha avuto l’ispirazione.

Come è accaduto con le Sneakers Destroyed e la Trash Pouch, anche quest’ultima “trollata” divide i fan tra chi la vede come una presa in giro della povertà, e chi pensa che quella di Demna sia piuttosto una parodia della ricchezza. La sua visione è talmente equivoca che qualche mese fa un ristorante parigino gli ha vietato l’ingresso perché il suo outfit non è stato considerato adeguato all'ambiente: era vestito Balenciaga dalla testa ai piedi.

Le polemiche sulle sue creazioni non mancano mai, ma il continuare a spingere sul tasto della “bruttezza” (indimenticabili le Crocs col tacco, o la borsa di Ikea) riflette una volontà precisa: “Quei sacchi della spazzatura”, ha spiegato parlando della Trash Pouch, “sono fatti in una nappa meravigliosa: a me interessa creare contrasti, non fare cose carine. E ci tenevo a piazzarmi in cima alle ricerche Google per i sacchi della spazzatura più cari”. Ebbene, ora ha certamente conquistato anche il podio delle “patatine più care”.

