C’È SEMPRE MENO VOGLIA DI FCA – NEL MERCATO ITALIANO FIAT CHRYSLER TRACOLLA: -22,4% - È IL LIVELLO PIÙ BASSO DELLA STORIA: SOLO UNA MACCHINA SU CINQUE È DI FCA – INDIETRO SULL’IBRIDO, PER NON PARLARE DELL’ELETTRICO, SECONDO GLI ANALISTI IL GRUPPO DOVRÀ ATTENDERE L’INIZIO DEL 2020 PER SPERARE IN UNA RIPRESA - E LA FUSIONE CON RENAULT DIPENDE DA MACRON CHE SI INSULTA OGNI GIORNO CON SALVINI