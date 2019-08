29 ago 2019 18:50

PISCINE DI MORTE – UNA 12NNE RUSSA È MORTA IN VACANZA IN TURCHIA DOPO CHE IL SUO BRACCIO È STATO RISUCCHIATO DALLA POMPA DI ASPIRAZIONE DELLA PISCINA: LA PICCOLA È RIMASTA BLOCCATA SOTT’ACQUA PER 15 MINUTI MENTRE IL PAPÀ E ALTRI TURISTI CERCAVANO DISPERATAMENTE DI LIBERARLA – IL PERSONALE DELL’ALBERGO NON SAPEVA DOVE FOSSERO GLI INTERRUTTORI E ALLA FINE…