LA PISTOLA FUMANTE DEGLI AVVOCATI DI CIRO GRILLO - DURANTE IL PROCESSO È STATO TRASMESSO UNO SPEZZONE DEL VIDEO GIRATO LA NOTTE DELLA PRESUNTA VIOLENZA DI GRUPPO IN COSTA SMERALDA. LA RAGAZZA CHE ACCUSA IL FIGLIO DI BEPPE-MAO E I SUOI AMICI È USCITA DALL'AULA - IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA HA ACCOLTO LA RICHIESTA DI INTERROGARE IN FORMA PROTETTA LA 23ENNE, CHE È STATA ASCOLTATA DIETRO UN DRAPPO NERO...

CASO GRILLO JR: MOSTRATO VIDEO DELLA NOTTE IN UDIENZA E LA RAGAZZA ESCE DALL'AULA

(Adnkronos) - La difesa mostra lo spezzone di un breve video della notte del presunto stupro sessuale di gruppo in Costa Smeralda e la ragazza interrompe la deposizione e chiede di uscire dall'aula del Tribunale di Tempio Pausania, dove oggi è ripreso il processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti della giovane italo-norvegese. L'udienza si tiene a porte chiuse.

Il video, di pochi secondi, mostrerebbe momenti di intimità tra Silvia e gli imputati. Si tratta di alcuni spezzoni che, secondo la difesa dei quattro ragazzi, servirebbe a "dimostrare che la giovane era consenziente ai rapporti sessuali". La studentessa non ha mai visto quel filmato: "Non è ha mai voluto sapere niente - aveva precisato nelle scorse udienze la sua legale, l'avvocata Giulia Bongiorno - Un video sconvolgente e non so cosa succederà quando li vedrà". E oggi la ragazza ha deciso di uscire dall'aula. Ora è rientrata per proseguire la deposizione. La ragazza è protetta da un paravento scuro.

CASO GRILLO JR: PARTE CIVILE CHIEDE UDIENZA PROTETTA PER PRESUNTA VITTIMA STUPRO GRUPPO

(Adnkronos) - E' iniziata ed è subito stata sospesa, al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, la nuova udienza del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, Beppe, e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. La parte civile, a inizio udienza, ha chiesto al Tribunale di sentire la giovane presunta vittima, che oggi dovrebbe proseguire la deposizione dopo le prime quattro udienze, di sentirla in forma protetta.

L'istanza è stata presentata dall'avvocata Giulia Bongiorno e dall'avvocato Dario Romano, che rappresentano la ragazza che oggi ha 23 anni. Secondo i legali, dopo le prime 4 udienze in cui ha deposto, le condizioni psicologiche della ragazza sarebbero peggiorate. La difesa degli imputati ha, dunque, chiesto una sospensione per discutere dell'istanza. Al documento sono state allegate due valutazioni, una psichiatrica e una psicologica.

CASO GRILLO JR: ACCOLTA RICHIESTA PARTE CIVILE, UDIENZA PROTETTA PER PRESUNTA VITTIMA

(Adnkronos) - Il Tribunale di Tempio Pausania ha accolto la richiesta avanzata all'inizio dell'udienza del processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo, di ascoltare in forma protetta la presunta vittima. Il collegio, presieduto da Marco Contu, dopo una breve camera di consiglio, ha consentito che la giovane, oggi 23enne, venga ascoltata protetta da un paravento nero in aula. Inoltre i difensori degli imputati potranno proseguire il controesame facendole domande dirette, senza il filtro del presidente del collegio giudicante.

