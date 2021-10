PISTOLE, FUCILI, GRANATE, DROGA E AUTO RUBATE: ALTRO CHE “SUBURRA” - AD ANZIO, LA POLIZIA HA TROVATO DI TUTTO NEL GARAGE DI UN PREGIUDICATO DI 43 ANNI – AVEVA UN ARSENALE: DUE PISTOLE, UN REVOLVER, UN FUCILE SEMI AUTOMATICO, UNO A CANNE MOZZE, UNA GRANATA DA GUERRA, UN CARICATORE PER KALASHNIKOV E TRE GIUBBITTI ANTI-PROIETTILE (DI CUI UNO IN DOTAZIONE ALL'ESERCITO) - CUSTODIVA LE ARMI PER CONTO DELLA MALAVITA?

Ivo Iannozzi per “il Messaggero”

Davanti alla polizia il pregiudicato quarantenne di Anzio ha fatto scena muta. Difficile spiegare agli investigatori il possesso di tutte quelle armi, munizioni, droga, un'auto e due moto custodite in due garage che l'uomo aveva in uso ad Anzio e Nettuno. Armi, auto e moto sono infatti risultate tutte rubate.

È stata un'operazione molto importante quella messa a segno nelle ultime ore dagli uomini del Commissariato di polizia di Anzio guidati dal dirigente Andrea Sarnari che, dopo lunghe indagini, hanno arrestato l'uomo, già noto per reati contro il patrimonio, da tempo tenuto sotto controllo, con una sfilza di accuse che vanno dalla detenzione illegale di armi da guerra, armi comuni da sparo e armi clandestine, alla detenzione e spaccio di stupefacenti, fino alla ricettazione.

La svolta due giorni fa quando gli investigatori hanno pedinato l'uomo da Corso Italia, nella zona del quartiere Europa ad Anzio, fino ad un garage che il sospetto aveva in uso in via Capo Teulada al quartiere Cretarossa a Nettuno; non appena si è avvicinato per aprire il box, gli agenti sono intervenuti. Il pregiudicato ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato.

LA PERQUISIZIONE

È quindi scattata la perquisizione del locale durante la quale i poliziotti hanno trovato subito sette panetti di hashish per un peso complessivo di 700 grammi, cento grammi di cocaina, tre bilancini elettronici, una macchina per mettere sottovuoto la droga, cinque sacchetti in plastica e tutto materiale per confezionare le dosi.

Non solo lo stupefacente, perché durante il controllo è spuntato anche un vero e proprio arsenale; sono state infatti sequestrate armi e munizioni: due pistole Beretta calibro 7,65, un revolver Smith & Wesson calibro 38, una pistola a penna, un fucile semi automatico da caccia calibro 12, un altro fucile calibro 12 a canne mozze, una granata da guerra modello M75 in buono stato e funzionante, un caricatore per fucile mitragliatore AK47 Kalashnikov con 53 cartucce e altre 230 cartucce diverso calibro.

Durante perquisizione nell'altro garage che il pregiudicato utilizzava in via Prebenda ad Anzio, gli agenti del commissariato hanno sequestrato altre due pistole semi automatiche Beretta calibro 9 con caricatore, quaranta cartucce calibro 380 e 25 cartucce calibro 9×21.

LE AUTO

Nel cassetto portaoggetti di una Jeep Renegade, risultata rubata, sono stati trovati due caricatori per pistola calibro 7,65. E ancora una moto MV Agusta e ad un maxi scooter T-Max, anche queste rubate. Avvolti da un telo di plastica, la polizia ha trovato anche tre giubbotti anti-proiettile, due con il logo di altrettanti istituti di vigilanza e uno in dotazione all'Esercito Italiano.

Il fatto che negli ultimi mesi nella zona di Anzio e Nettuno non siano state compiute rapine a mano armata, lascia pensare la polizia che il pregiudicato fosse il custode di queste armi a disposizione di una malavita specializzata in rapine in altre zone della regione.