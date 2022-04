PIU' CHE UNA FABBRICA D'ARTE, UNA FABBRICA DI SOLDI - NONOSTANTE ABBIA INCASSATO 1,5 MILIONI DI EURO DAL GOVERNO PER IL CONGEDO RETRIBUITO DEI SUOI LAVORATORI, A OTTOBRE 2020 DAMIEN HIRST HA LICENZIATO PIU' DI 60 DIPENDENTI, TUTTI IMPEGNATI A PRODURRE LE SUE COSTOSSIME OPERE D'ARTE, CIOE' A SEGARE E FARE A PEZZI ANIMALI, SVISCERARLI, CONSERVARLI NELLA FORMALDEIDE E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

DAMIEN HIRST

Che ti piaccia o no Damien Hirst c’è una cosa su cui sono tutti d’accordo: è molto, molto bravo a guadagnare enormi quantità di soldi.

A 56 anni, Hirst vanta una fortuna stimata in 350 milioni di euro grazie a una serie di creazioni sorprendenti come scatole piene di mosche, tele giganti ricoperte di punti colorati e animali in salamoia con le interiora in mostra. Oggi, i collezionisti in tutto il mondo arrivano a pagare un singolo pezzo anche 1 milione di euro o più.

Damien Hirst e Sophie Cannell

Hirst raramente si prende la briga di fare le cose da solo, ovviamente. Esternalizza il lavoro a più di 150 assistenti sparsi in diversi siti di produzione specializzati a Londra e nel Gloucestershire.

Mentre Hirst va avanti con la sua vita, in fabbrica i lavoratori distribuiscono puntini, sventrano squali o pecore e attaccano gemme a teschi (pare che uno di questi crani sia stato venduto per 60 milioni di euro).

Questi artigiani non possono discutere del loro ruolo nella sua arte o di come è stata prodotta perché vincolati da un accordo legale, e tendono a svolgere il loro lavoro in notevole segretezza.

La fabbrica di Dudbridge nel Gloucestershire

Eppure The Mail on Sunday ha stabilito che l'arte e le "installazioni" che hanno portato così tanto successo a Hirst sono prodotte in condizioni tremende che potrebbero sorprendere i suoi ricchi collezionisti e i loro ospiti a cena.

Secondo un informatore della fabbrica di Hirst nel Gloucestershire, una triste struttura ai margini di un complesso residenziale vicino a Stroud, lui e i suoi colleghi hanno lavorato con stipendi da fame per sventrare animali morti e tagliarli in due con seghe giganti, sono rimasti ore in piedi con un equipaggiamento protettivo fino alla vita in formaldeide, un conservante chimico.

Uno dei dipendenti di Hirst che esegue lavori di conservazione su uno squalo

Poi, in mezzo allo stress della pandemia, i loro posti di lavoro sono semplicemente svaniti.

I dati pubblicati la scorsa settimana mostrano che Hirst ha preso un totale di 1,5 milioni di euro in denaro dal governo per tenere i lavoratori a casa in congedo.

Eppure i documenti mostrano che ha anche licenziato dozzine di tecnici, incluso il nostro informatore, nell'ottobre 2020 dopo che avevano trascorso sette mesi in congedo – e non ha pesato il fatto che il regime finanziato dai contribuenti sia stato creato per salvare posti di lavoro. «Le condizioni in cui abbiamo lavorato erano difficili», ha detto Billy, nome di fantasia dell’informatore.

Durante la pandemia, su Instagram Hirst si è presentato come un eroe, realizzando opere di beneficenza e stampe per il Servizio Sanitario Nazionale inglese.

Le sue foto di farfalle, con arcobaleni sgargianti o cuori decorati con farfalle, sono state create nell'estate del 2020 per raccogliere fondi per i lavoratori del SSN.

Pecora nella formaldeide nella fabbrica di Hirst

«Ma l'abbiamo visto a malapena in studio», continua Billy. «Siamo arrivati al punto in cui abbiamo pensato: "Questa è davvero arte?" Ma direi che è un uomo d'affari geniale».

Billy, laureato in Belle Arti, è entrato a far parte dell'azienda a vent'anni dopo aver fatto domanda per il lavoro tramite un sito web di reclutamento. Ha contribuito a creare i pezzi tridimensionali di Hirst, in cui spesso bisognava conservare animali morti, comprese alcune tigri, prima che fossero montati in vetrine.

Questi sono stati spediti in carcasse intere congelate dall'estero - anche se a Billy non è stato detto esattamente da dove provenissero - quindi tenuti sospesi usando filo da pesca in serbatoi pieni di conservanti.

Alcuni dei cadaveri sono stati meticolosamente tagliati a metà da Billy e dai suoi colleghi, usando un gigantesco cutter industriale, in modo che gli organi interni fossero visibili. Ad altre creature sono state rimosse le viscere, poi sono state ricucite usando filo chirurgico o graffette e mostrate intere.

Una mucca in trattamento alla fabbrica di Hirst nel Gloucestershire

Billy ha lavorato anche ad altri due marchi di fabbrica di Hirst: teche di vetro piene di insetti morti e i suoi armadietti dei medicinali con file di pillole colorate.

Non molto tempo dopo aver ricevuto i soldi del governo, l'azienda di Hirst, Science UK, ha annunciato che ci sarebbero stati più di 60 esuberi presso lo studio di Dudbridge, incolpando «l'impatto significativo che il Covid-19 sta avendo sul mercato e sull'economia in generale», e ha avviato un processo di consultazione con i suoi lavoratori.

La società di Hirst incanala i guadagni derivanti dalla vendita di opere d'arte a una società madre con sede nel Jersey. I documenti finanziari pubblicati la scorsa settimana mostrano che Science UK ha venduto 21,7 milioni di euro di opere d'arte nel 2020, generando quasi 4,17 milioni di euro di profitti al lordo delle imposte.

damien hirst red hot chilli peppers im with you

Science UK ha rivendicato un sostegno di 1,56 milioni di euro in aggiunta al prestito di 18 milioni di euro per l'interruzione dell'attività da Coronavirus del gruppo stipulato nell'ottobre dello stesso anno. I documenti di licenziamento visti da The Mail on Sunday suggeriscono che almeno 63 dipendenti hanno perso il lavoro a Dudbridge, un processo che secondo Billy ha lasciato molti di loro depressi e in alcuni casi in cura.

Quando è diventato famoso per la prima volta negli anni '90, Hirst era conosciuto come l'enfant terrible della scena dei giovani artisti britannici, famoso tanto per il suo inferno quanto per la sua arte provocatoria. Nel 1992, il suo squalo tigre di 4 metri messo sottaceto e sospeso nella formaldeide chiamato “The Physical Impossibility Of Death In The Mind Of Someone Living” divenne il fulcro della mostra “Young British Artists” della Saatchi Gallery.

Damien Hirst Galleria Borghese

Poi arrivò la pecora in salamoia e una sezione trasversale affettata di una mucca e di un vitello. Nel 1995 ha vinto il Turner Prize e il montepremi di 30.000 euro.

Una volta diventato famoso, Hirst ha iniziato a vendere repliche della sua arte a prezzi strabilianti, promosse dal suo mecenate Charles Saatchi e dai potenti mercanti d'arte Larry Gagosian e Jay Jopling, il fondatore dell'Old Etonian delle gallerie White Cube a Londra e Hong Kong.

damien hirst poster per il coronavirus

Nel 2008, il suo potere era così grande che Sotheby's ha messo all'asta 223 delle sue opere organizzando una festa per 1.500 ospiti, a cui è stato servito foie gras avvolto in foglie d'oro. La vendita da 188 milioni di euro ha stabilito un nuovo record per un'asta per artista singolo, e Hirst avrebbe intascato 160 milioni di euro dei proventi.

Al culmine del suo successo commerciale prima del crollo finanziario, uno degli armadietti per pillole in acciaio inossidabile e vetro di Hirst, chiamato Lullaby Spring, è stato venduto da Sotheby's per 11,45 milioni di euro alla famiglia Al-Thani al potere in Qatar.

A quel punto, Hirst aveva aperto tre fabbriche d'arte - due nel sud di Londra e una nel Gloucestershire - per produrre in serie i suoi lavori di maggior successo commerciali: animali in salamoia, armadietti dei medicinali, cerchi di macchie e dipinti di farfalle.

l'arcobaleno di damien hirst per il coronavirus

Oggi ha almeno tre case tra cui Toddington Manor, un vasto edificio neogotico nelle Cotswolds, ma mantiene un profilo più basso rispetto al passato.

Ora divorziato dalla moglie e madre dei suoi tre figli Maia Norman, trascorre il suo tempo con l'ex ballerina Sophie Cannell, 27 anni.

Hirst, va detto, è sempre stato chiaro che la sua arte è «un marchio prodotto in fabbrica». Riferendosi ai suoi dipinti, una volta ha detto: «Ho dipinto solo i primi cinque e lo odiavo. Non appena ne ho venduto uno, ho usato i soldi per pagare le persone per realizzarli».