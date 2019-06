9 giu 2019 18:51

PIU' DELL'AMORE POTE' IL DIGIUNO - DRAMMA DELLA SOLITUDINE IN SARDEGNA DOVE UN 87ENNE È MORTO DA SOLO IN CASA E IL SUO CANE HA FATTO SCEMPIO DEL CORPO: DOPO SETTIMANE IN COMPAGNIA DEL CADAVERE IN AVANZATO STATO DI DECOMPOSIZIONE, L’ANIMALE HA STRAPPATO E MORSO ALCUNE PARTI DEL CORPO, COMPRESA LA TESTA – A DARE L‘ALLARME…